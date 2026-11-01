Росія розтягує українську ППО атаками "Шахедів": Ігнат пояснив нову тактику ворога

«Шахеди» / © ТСН

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Російські війська дедалі частіше запускають ударні безпілотники не масованими хвилями, а невеликими групами або поодинці, розтягуючи їх по різних напрямках. Так противник намагається розосередити українську протиповітряну оборону, змушувати авіацію долати великі відстані та ускладнювати перехоплення цілей.

Про це заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі «Новини.Live».

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Як Росія запускає «шахеди» та якими маршрутами вони летять

За словами Ігната, сталої кількості безпілотників під час одного пуску немає — росіяни постійно змінюють тактику. Українські військові відстежують кількість дронів і напрямки їхнього руху.

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«По-різному відповідаю на це питання. Ще раз хочу відкреслити. Зараз навіть є той самий додаток, можна подивитися, з яких напрямків вони йдуть і в якій кількості», — сказав начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ.

Ігнат пояснив, що українські військові заздалегідь отримують розвідувальні дані про запуски безпілотників із території Росії, зокрема з Орловської, Курської та Брянської областей. Радари також виявляють дрони ще до того, як вони заходять у повітряний простір України.

«Ми ще заздалегідь, за сотню кілометрів, скажімо, десь бачимо, що вони там з’являються. Тобто є дані і розвідки про пуски, і вже радіолокаційні дані», — пояснив Ігнат.

За його словами, безпілотники можуть летіти один за одним, обираючи різні маршрути. Зокрема, рухатися вздовж білоруського кордону або Дніпра в напрямку Києва. Ще один маршрут пролягає поблизу кордону з Молдовою та Придністров’ям — у бік Вінницької області та далі до західних регіонів.

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«Таким чином, вони один за одним ланцюжком, так би мовити, йдуть. Чи то по білоруському кордону можуть рухатися, чи то рухаються по Дніпру в напрямку Києва», — зазначив речник Повітряних сил.

Як РФ намагається виснажити українську ППО за допомогою «шахедів»

За словами Ігната, запускаючи безпілотники невеликими групами або поодинці, росіяни намагаються розосередити українську ППО та ускладнити її роботу.

«Вони намагаються їх запускати так не одразу, масово, щоб хвилею не йшли, а один за одним, невеликими групами, таким чином, вони розосереджуються», — пояснив речник Повітряних сил.

Він зазначив, що через велику територію України військовим доводиться реагувати на загрози з різних напрямків. Особливо це ускладнює роботу авіації: винищувачам F-16 потрібно долати значні відстані, щоб перехоплювати навіть кілька «шахедів».

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«Це все дуже складно робити в умовах протиповітряного бою», — сказав Ігнат.

Він додав, що до перехоплення залучені не лише F-16, а й інші літаки та наземні засоби ППО. За словами речника, такою тактикою противник намагається максимально ускладнити бойову роботу Повітряних сил та всіх складових протиповітряної оборони.

Нагадаємо, у ніч проти 1 листопада російські війська атакували Україну 433 ударними безпілотниками із шести напрямків. За даними Повітряних сил, частину дронів вдалося збити або подавити, однак влучання зафіксували на 16 локаціях.

Раніше Юрій Ігнат також розповідав, що російські війська підлаштовують повітряні атаки під погодні умови. Зокрема, туман і хмарність можуть ускладнювати роботу української ППО, тому противник використовує як звичайні, так і реактивні «шахеди».

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