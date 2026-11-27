Ракети КНДР / Ілюстративне фото

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Перебої з постачанням боєприпасів із Північної Кореї можуть позначитися не лише на кількості російських ударів по Україні, а й на здатності окупаційної армії проводити активні наступальні операції. Однак для відчутних змін необхідно, щоб припинення поставок тривало не кілька днів, а щонайменше місяці.

Про це сказав авіаційний експерт Богдан Долінце в ефірі телеканалу «Київ 24».

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Як припинення поставок ракет вплине на удари Росії

За словами Долінце, Північна Корея вийшла на рівень виробництва десятків балістичних ракет щомісяця. Значну частину цього озброєння раніше передавали Росії — приблизно 5–10 ракет на місяць.

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Якщо постачання припиниться, кількість балістичних ударів, які Росія може завдавати по Україні, дещо зменшиться. Водночас це не означає, що ракетна загроза зникне: Росія має власне виробництво, яке продовжує працювати.

Експерт наголошує, що короткочасне загострення між Москвою та Пхеньяном майже не позначиться на інтенсивності атак. Для помітних наслідків пауза у військовій співпраці має тривати щонайменше кілька місяців.

Чому перебої зі снарядами можуть бути серйознішими

Окремо Долінце звернув увагу на артилерійські боєприпаси. За його словами, протягом останнього року Росія менше покривала свої потреби в цій категорії озброєння коштом Північної Кореї. Проте залежність від північнокорейських поставок залишається важливим фактором.

На думку експерта, навіть кількатижнева перерва у постачанні артилерійських снарядів може бути відчутною для російських військ. Це безпосередньо впливатиме на можливість підтримувати інтенсивний артилерійський вогонь і проводити активні наступальні дії.

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Тому найбільший потенційний ефект для фронту може бути пов’язаний не лише з ракетами, а й із нестачею артилерійських боєприпасів.

Чому між Путіним і Кім Чен Ином виникла напруга

Як повідомило Головне управління розвідки Міноборони України, Північна Корея тимчасово призупинила військову підтримку Росії. Зокрема, йдеться про постачання балістичних ракет KN-23 та чергових партій артилерійських боєприпасів, а також використання російськими військово-транспортними літаками повітряного простору КНДР.

Причиною загострення стала заява заступника міністра закордонних справ Росії Андрія Руденка про готовність Москви сприяти деескалації відносин між Північною та Південною Кореями. У Пхеньяні обурилися такими словами, заявивши, що вони суперечать характеру союзницьких домовленостей.

За інформацією української розвідки, Кім Чен Ин також призупинив розгляд російського запиту про збільшення північнокорейського військового контингенту в Росії з 8,5 до 50 тисяч військових. Водночас частина північнокорейських підрозділів продовжує перебувати на території РФ.

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Важливо, що ці відомості наразі походять від української розвідки. Агентство Reuters зазначило, що не змогло незалежно підтвердити інформацію про призупинення військової допомоги, а Москва та Пхеньян публічно не прокоментували ці повідомлення.

Що відбувалося між КНДР і Росією

Ще до повідомлень про припинення поставок Кім Чен Ин заявив про намір розширювати ядерний арсенал та розвивати тактичну ядерну зброю. Північнокорейський лідер також пригрозив війною тим, хто спробує поставити під сумнів ядерний статус його країни.

Водночас протистояння не обмежилося суперечкою та охолодженням відносин з Кремлем. У Пхеньяні посилили ядерну риторику, а сестра північнокорейського лідера Кім Йо Чжон активізувала погрози на адресу Південної Кореї та Швейцарії. Нові сигнали з Північної Кореї свідчать про те, що зміни у відносинах із Росією відбуваються на тлі ширшої військової та дипломатичної активності Пхеньяна.

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