«Росія сіє терор, війну, смерть і руйнування»: у Латвії відреагували на масований удар по Києву
У Латвії різко відреагували на черговий масштабний обстріл Києва та української енергетичної інфраструктури, закликавши міжнародну спільноту посилити тиск на країну-агресорку.
Голова Міністерства закордонних справ Латвії Байба Браже прокоментувала масовану атаку Росії на столицю України та об’єкти енергетики.
Про це вона написала у соцмережі Х.
За словами латвійської міністерки, дії Кремля є відвертим терором проти мирного населення, особливо цинічним на тлі різдвяних свят.
«Росія сіє терор, війну, смерть і руйнування, тоді як світ мирно відзначає Різдво», — наголосила Браже.
Вона підкреслила, що жорстокі удари по житлових кварталах та енергетичній інфраструктурі України призводять до поранень і загибелі цивільних, і ці злочини бачить увесь світ.
Очільниця МЗС Латвії закликала міжнародних партнерів діяти рішучіше.
«Необхідно посилити тиск на Росію, щоб зупинити це», — резюмувала вона.
Раніше повідомлялося, що Росія здійснила комбінований, масований ракетно-дроновий удар, який тривав майже добу. Основною ціллю ворога був Київ та столичний регіон.
Ми раніше інформували, що e результаті терористичного удару російської армії пошкоджена низка ключових енергооб’єктів регіону.