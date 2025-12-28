«Росія сіє терор, війну, смерть і руйнування»: у Латвії відреагували на масований удар по Києву

Прапор Латвії / © Unsplash

Реклама

Голова Міністерства закордонних справ Латвії Байба Браже прокоментувала масовану атаку Росії на столицю України та об’єкти енергетики.

Про це вона написала у соцмережі Х.

За словами латвійської міністерки, дії Кремля є відвертим терором проти мирного населення, особливо цинічним на тлі різдвяних свят.

Реклама

«Росія сіє терор, війну, смерть і руйнування, тоді як світ мирно відзначає Різдво», — наголосила Браже.

Вона підкреслила, що жорстокі удари по житлових кварталах та енергетичній інфраструктурі України призводять до поранень і загибелі цивільних, і ці злочини бачить увесь світ.

Очільниця МЗС Латвії закликала міжнародних партнерів діяти рішучіше.

«Необхідно посилити тиск на Росію, щоб зупинити це», — резюмувала вона.

Реклама

Раніше повідомлялося, що Росія здійснила комбінований, масований ракетно-дроновий удар, який тривав майже добу. Основною ціллю ворога був Київ та столичний регіон.

Ми раніше інформували, що e результаті терористичного удару російської армії пошкоджена низка ключових енергооб’єктів регіону.