Росія скасовує військові паради: Кремль боїться атак українських дронів навіть у Санкт-Петербурзі

Військовий корабель РФ / © Reuters

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Росія різко скоротила святкування Дня Військово-морського флоту, скасувавши паради в Санкт-Петербурзі, Калінінградській області та Владивостоці. Кремль пояснив рішення міркуваннями безпеки — на тлі постійних атак українських дронів.

Про це пише AP.

Під час візиту Володимира Путіна до Санкт-Петербурга, де він відвідав штаб ВМФ та заслухав доповіді про навчання “Липневий шторм”, Кремль підтвердив: парад у місті не відбудеться. Речник Дмитро Пєсков заявив, що “це пов’язано із загальною обстановкою, насамперед із міркуваннями безпеки”.

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У ніч на неділю російська ППО повідомила про збиття 99 українських дронів у різних регіонах. Згодом стало відомо про нові інциденти біля Санкт-Петербурга: уламками одного з безпілотників було поранено жінку в Ломоносівському районі. Аеропорт Пулково тимчасово скасував десятки рейсів.

Попри це, Путін заявив, що Росія нарощуватиме морську потугу: “Ударна міць та боєздатність флоту піднімуться на якісно новий рівень”.

Рішення Кремля скасувати урочистості демонструє глибоке занепокоєння зростанням спроможностей українських дронів. Київ вже завдав серії нищівних ударів по військових об’єктах РФ: знищено кораблі у Чорному морі, виведено з ладу авіабази, атаковано тилові райони по всій країні.

Особливий резонанс мала операція “Павутина” 1 червня, коли дрони атакували бази стратегічної авіації по всій території РФ — від Кольського півострова до Сибіру. За повідомленнями, безпілотники запускались із вантажівок поблизу цілей, що стало принизливим провалом безпеки для російського командування.

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На тлі дронових атак Москва не припиняє обстрілювати Україну. У неділю в Сумах постраждали три особи через удар по цивільній інфраструктурі, ще двоє загинули на міні, одна жінка поранена внаслідок нового дронового удару. Обласна військова адміністрація підтвердила дані.

Нагадаємо, напередодні у РФ опинився під атакою оборонний завод. Дрони СБУ атакували один з найбільших у РФ виробників радіоелектроніки — завод “Сигнал” у Ставрополі.