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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
187
Час на прочитання
1 хв

Росія "сховала" усі кораблі: чи є загроза з Чорного моря для українців

Ситуація в українських та суміжних водах станом на сьогоднішній ранок не містить безпосередньої загрози з боку російських військових кораблів-носіїв крилатих ракет.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Втрати РФ

Втрати РФ / © Straits Sights

За даними Військово-Морських Сил Збройних Сил України, у Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні.

Про це повідомляє ВМС Збройних Сил України.

Станом на 06:00 22.06.2025 ситуація така:

  • В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;

  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

  • в Середземному морі 2 ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря — 3 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

  • до Азовського моря — 6 суден, з них 3 рухалися з протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Нагадаємо, російські війська атакували Слов’янськ і Краматорськ. Загинув 17-річний хлопець, ще щонайменше троє людей дістали поранення.

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