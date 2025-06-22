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- Війна
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Росія "сховала" усі кораблі: чи є загроза з Чорного моря для українців
Ситуація в українських та суміжних водах станом на сьогоднішній ранок не містить безпосередньої загрози з боку російських військових кораблів-носіїв крилатих ракет.
За даними Військово-Морських Сил Збройних Сил України, у Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні.
Про це повідомляє ВМС Збройних Сил України.
Станом на 06:00 22.06.2025 ситуація така:
В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
в Середземному морі 2 ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
до Чорного моря — 3 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
до Азовського моря — 6 суден, з них 3 рухалися з протоки Босфор.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.
Нагадаємо, російські війська атакували Слов’янськ і Краматорськ. Загинув 17-річний хлопець, ще щонайменше троє людей дістали поранення.