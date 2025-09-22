ТСН у соціальних мережах

595
1 хв

Грошей нема: Москва скорочує видатки на окуповані території України

Окупаційні адміністрації отримали від Кремля сигнал про скорочення фінансової підтримки.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
РФ скорочує фінансування окупованих територій

РФ скорочує фінансування окупованих територій / © Getty Images

Делегації окупаційних адміністрацій вирушили до Москви, де їм пояснили проблеми в російській економіці.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

«На московському економічному форумі, під пропагандистські гасла, колаборантам заявили, що в найближчі роки фінансування регіонів скоротять», — йдеться у повідомленні.

У Кремлі незадоволені тим, що окупаційні адміністрації так і не змогли запустити «ринкову економіку» на захоплених територіях і повністю залежать від російських грошей.

Це означає, що найближчим часом на окупованих територіях скорочуватимуться соціальні програми, інфраструктурні проєкти та зарплати для місцевих працівників.

Раніше повідомлялося, що Росія має серйозний дефіцит бюджету, який змушена покривати за рахунок накопичень.

Ми раніше інформували, що російська влада готується підвищити податки та скоротити витрати. Економіка країни відчуває значне навантаження, попри заяви президента Володимира Путіна про її стабільність.

