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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Росія зібрала понад 100 тисяч солдатів на одному з напрямків — що відбувається

Росія стягнула понад 100 тисяч військових до Покровська та Костянтинівки, зосередивши сили на головному напрямку літнього наступу.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Військовий ЗСУ

Військовий ЗСУ. / © Associated Press

На Покровському напрямку Росія зібрала найбільше сил за весь літній наступ: лише особового складу — понад 100 тисяч.

Про це повідомив речник Об’єднаного стратегічного угруповання військ “Хортиця” Віктор Трегубов в етері “Суспільне. Студія” 9 липня.

За його словами, східна частина Покровського напрямку, особливо район Покровськ — Костянтинівка, стала головною ділянкою тиску росіян. Водночас наступальні дії тривають і на Новопавлівському напрямку — там противник прагне вийти на адміністративний кордон Донецької та Дніпропетровської областей.

“Це основна частина їхньої так званої літньої кампанії. Вони мали діяти у трьох напрямках: Сумському, Новопавлівському та Покровському. На Сумщині план повністю провалився, на Новопавлівці — дуже стараються, але просування мінімальне. А от на Покровському напрямку кинуто все, що вони мають”, — зазначив Трегубов.

ЗСУ ведуть важкі оборонні бої, попри інтенсивне застосування ворогом авіації, КАБів, легкої та важкої техніки. За словами речника, в зоні відповідальності угруповання “Хортиця” українські сили стримують масштабний наступ, хоч і з великим навантаженням.

Раніше військовий кореспондент Богдан Мірошников повідомив, що армія Росії пішла в масовані штурми на Покровському напрямку. Як зазначив кореспондент, “справи погіршуються”.

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