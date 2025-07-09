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- Війна
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Росія зібрала понад 100 тисяч солдатів на одному з напрямків — що відбувається
Росія стягнула понад 100 тисяч військових до Покровська та Костянтинівки, зосередивши сили на головному напрямку літнього наступу.
На Покровському напрямку Росія зібрала найбільше сил за весь літній наступ: лише особового складу — понад 100 тисяч.
Про це повідомив речник Об’єднаного стратегічного угруповання військ “Хортиця” Віктор Трегубов в етері “Суспільне. Студія” 9 липня.
За його словами, східна частина Покровського напрямку, особливо район Покровськ — Костянтинівка, стала головною ділянкою тиску росіян. Водночас наступальні дії тривають і на Новопавлівському напрямку — там противник прагне вийти на адміністративний кордон Донецької та Дніпропетровської областей.
“Це основна частина їхньої так званої літньої кампанії. Вони мали діяти у трьох напрямках: Сумському, Новопавлівському та Покровському. На Сумщині план повністю провалився, на Новопавлівці — дуже стараються, але просування мінімальне. А от на Покровському напрямку кинуто все, що вони мають”, — зазначив Трегубов.
ЗСУ ведуть важкі оборонні бої, попри інтенсивне застосування ворогом авіації, КАБів, легкої та важкої техніки. За словами речника, в зоні відповідальності угруповання “Хортиця” українські сили стримують масштабний наступ, хоч і з великим навантаженням.
Раніше військовий кореспондент Богдан Мірошников повідомив, що армія Росії пішла в масовані штурми на Покровському напрямку. Як зазначив кореспондент, “справи погіршуються”.