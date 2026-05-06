Росія стягує ППО до Москви перед парадом: у Києві заявили про нові можливості для ударів

Російська ППО (ілюстративне фото) / © Associated Press

Реклама

Російське керівництво посилює протиповітряну оборону навколо Москви, перекидаючи системи ППО з інших регіонів РФ. У Києві вважають, що це свідчить не про підготовку Кремля до припинення вогню, а про страх за проведення параду 9 травня в російській столиці.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За українськими оцінками, протягом останніх тижнів навколо Москви додатково нарощують кільця протиповітряної оборони. Для цього росіяни масштабно переміщують засоби ППО з регіонів.

Реклама

У Києві зазначають, що такі дії суперечать публічним заявам Москви про нібито готовність до припинення вогню. Натомість, на думку української сторони, Кремль передусім намагається убезпечити парад у Москві.

«Це свідчить, що російське керівництво не готується до припинення вогню, про яке було зроблено стільки заяв, і переживає за свій парад у Москві більше, ніж за всю іншу Росію», — йдеться у повідомленні.

Водночас у Києві вважають, що перекидання російської ППО до столиці створює додаткові можливості для українських далекобійних ударів по військових і стратегічних об’єктах РФ.

Українська сторона заявила, що відповідні пріоритети для таких дій будуть визначені окремо.

Реклама

Як Росія готується до параду 9 травня: останні новини

Раніше полковник запасу ЗСУ Роман Світан повідомив, що Росія намагається захистити Москву від безпілотників, масово стягуючи туди системи протиповітряної оборони. Проте дрони успішно оминають російські комплекси, використовуючи особливості польоту серед столичної забудови.

Крім того у Москві під час підготовки та проведення параду до 9 травня тривають масштабне відключення мобільного інтернету та обмеження на SMS. За повідомленнями ЗМІ, оператори зв’язку вже почали попереджати мешканців про можливі перебої в період від 5 до 9 травня.

Кілька днів тому президент Володимир Зеленський натякнув, що українські дрони можуть завітати на парад до Москви. Він наголосив, що на параді 9 травня не буде військового обладнання. Це, наголосив український лідер, «показує, що вони вже не настільки сильні, як раніше».

Новини партнерів