Росія стягує реактивні дрони ближче до України: The Telegraph показав новий комплекс

Російські безпілотники "Герань" (ілюстративне фото) / © MIL.IN.UA

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Росія за кілька місяців побудувала в Орловській області нову велику базу для запуску реактивних дронів «Герань» по Україні. На об’єкті вже розмістили десятки пускових позицій і понад сотню безпілотників, а сама база розташована приблизно за 175 км від українського кордону.

Про це пише The Telegraph, посилаючись на супутникові знімки об’єкта біля російського села Цимбулова.

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Ще на початку року на сільськогосподарських угіддях там почали зводити перші фундаменти для пускових майданчиків. Уже за місяць з’явилися ще десять, а до серпня на базі налічувалося 16 пускових установок. Понад 100 безпілотників зберігали просто неба та готували до запусків по Україні.

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На території також встановили майже сотню сонячних панелей, які можуть забезпечувати роботу систем зв’язку та навігації навіть у разі перебоїв з електроенергією.

Росія побудувала в Орловській області нову велику базу для запуску реактивних дронів «Герань». / © The Telegraph

© The Telegraph

«Планування масованих залпів із сотень і сотень дронів є досить складним логістичним завданням. Централізація в одному місці значно спрощує логістику», — пояснив науковий співробітник Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень Роберт Толласт.

Росія побудувала в Орловській області нову велику базу для запуску реактивних дронів. / © The Telegraph

Росія різко наростила застосування реактивних дронів

За даними видання, Цимбулова стала одним із центрів російської кампанії із застосування реактивних безпілотників. Ще рік тому цієї бази не існувало, а цього літа вона почала регулярно згадуватися у повідомленнях про повітряні загрози.

Лише за два місяці кількість атак реактивними дронами, за підрахунками The Telegraph, зросла у вісім разів — із приблизно 350 у червні до 2800 у серпні.

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Найбільший апарат сімейства — «Герань-5» — може нести близько 90 кг бойової частини на відстань до 1000 км і розвивати швидкість близько 600 км/год. Менша «Герань-4» здатна розганятися приблизно до 450 км/год.

За даними української військової розвідки, обидві моделі оснащуються турбореактивними двигунами китайського виробництва. Їхня швидкість перевищує можливості багатьох українських дронів-перехоплювачів, створених для боротьби зі старішими «Шахедами».

Розвідка також оцінює, що виробництво реактивних «Гераней» уже перевищило випуск поршневих версій. Росія нібито планує довести частку реактивних безпілотників у своїх ударах до 50%.

За оцінками, російські підприємства зараз можуть випускати близько 3000 «Гераней-4» і «Гераней-5» щомісяця. Значна частина виробництва зосереджена в особливій економічній зоні «Алабуга» у Татарстані.

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Що розміщено на новій базі

Супутникові знімки свідчать, що комплекс у Цимбуловій будували спеціально під нові реактивні дрони: довжина пускових напрямних відрізняється від установок для старіших моделей.

За оцінками аналітиків, на базі може бути одна пускова установка для «Герані-5», шість — для «Герані-4», а також старіші комплекси для «Герані-2» і «Герані-3».

Загалом The Telegraph раніше виявив десять російських баз із новими пусковими майданчиками для далекобійних дронів. Уздовж кордонів України та Білорусі було побудовано щонайменше 59 нових пускових рейок, близько 20 із яких придатні для реактивних моделей.

База вже потрапляла під український удар

Наприкінці серпня Україна вже атакувала комплекс у Цимбуловій. На супутникових знімках після удару було видно пошкодження однієї з пускових установок і сусіднього складського приміщення, а також осередки пожеж.

Водночас експерти зазначають, що концентрація великої кількості безпілотників та обладнання в одному місці створює для Росії додаткову вразливість.

«Це створює вразливість, якщо противник має можливості оперативної розвідки», — зазначив Толласт.

За його словами, лише дронів для знищення такого масштабного об’єкта може бути недостатньо, однак зростання українського арсеналу крилатих ракет здатне суттєво змінити ситуацію.

«Один удар звичайною крилатою ракетою завдасть колосальної шкоди, з якою десятки українських безпілотників не впораються», — вважає експерт.

Близькість Цимбулової до України, яка зараз дозволяє Росії швидше запускати дрони, у перспективі може стати й головною слабкістю цієї бази.

Раніше повідомлялось, що Росія масштабує виробництво реактивних безпілотників до тисячі одиниць на місяць і водночас посилює систему протидії українським далекобійним дронам. Експерт назвав це одним із найбільших нових викликів.

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