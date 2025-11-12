Росія створює плацдарм: військовий про плани ворога на Запоріжжя

Наступ на Запоріжжя / © ТСН.ua

Реклама

Ситуація на Запорізькому напрямку стрімко загострюється, він стає новою гарячою точкою нарівні з Покровським. Експерт попереджає, що ворог хоче зайти в тил ЗСУ та створити плацдарм для нових операцій.

Про це повідомив речник «Української добровольчої армії» Сергій Братчук в ефірі 24 Каналу.

Він наголосив, що ситуація у Запорізькій області склалася «надзвичайно складна». Ворог не просто намагається рухатися в напрямку Гуляйполя, а має намір зайти в тил українським підрозділам.

Реклама

«Ця інформація, на жаль, підтверджується, і очевидні загрози дійсно існують», — сказав речник УДА.

За його словами, рух ворога на цьому напрямку є стало небезпечним, і Запорізький фронт перебуває у полі пильної уваги ворога.

Ситуація на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках погіршилась. Олександр Сирський повідомив, що росіянам вдалося захопити три населених пункти.

Чи є загроза Запоріжжю

На думку Сергія Братчука, одна з головних цілей цього просування — створення ворогом безпечного плацдарму на півдні Донеччини, Дніпропетровщині і Запоріжжі. Це потрібно окупантам, щоб забезпечити собі логістику та зосередити велику кількість військ для планування наступних операцій.

Реклама

Водночас ворог має конкретну ціль щодо самого обласного центру.

«По самому Запоріжжі вектор руху ворога залишається Степногірським. Він буде намагатися зайти у цей населений пункт, спробувати встановити там артилерію відповідного калібру для того, щоб загрожувати південним околицям обласного центру. Це те завдання, яке з росіян очевидно ніхто не знімав і не зніме», — пояснив Братчук.

Речник «УДА» додав, що з боку українського командування мають бути ухвалені рішення для максимальної стабілізації ситуації.

«Найближчим часом побачимо певне емоційне коливання як в інформаційному просторі, так і на полі бою», — припустив він.

Реклама

Братчук підсумував, що за кілька днів стане зрозуміло, чи вдасться вирівняти ситуацію, чи вона «поглиблюватиметься зі знаком „мінус“.

Нагадаємо, на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках у Запорізькій області тривають запеклі бої. Російські війська активізували штурмові дії та обстріли поблизу кількох населених пунктів, зафіксовано близько 25 бойових зіткнень.

За даними Сил оборони півдня, ворог зазнає значних втрат — за добу ліквідовано 58 окупантів і майже 30 поранено. Після вогневого ураження в районі Рівнопілля українські підрозділи відступили на вигідніші позиції, зупинивши подальше просування противника.