Північнокорейські артилерійські боєприпаси / Фото: topcor.ru

Російська армія сильно залежить від північнокорейських артилерійських боєприпасів , оскільки Пхеньян продовжує отримувати уроки з війни Росії проти України.

Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (Institute for the Study of War).

Агентство Reuters 15 квітня опублікувало спільне розслідування з британською дослідницькою організацією Open Source Center (OSC), у якому докладно описується ступінь залежності Росії від північнокорейської артилерії та еволюція участі північнокорейських сил у бойових діях за російські війська.

Reuters та OSC відстежили 64 постачання з Північної Кореї до Росії з вересня 2023 року по березень 2025 року, в яких було 16 тисяч контейнерів з мільйонами північнокорейських артилерійських снарядів, і зафіксували постачання з Північної Кореї зовсім недавно, 17 березня 2025 року. Видання повідомили, що чотири судна під російським прапором — вантажні кораблі Angara, Maria, Maia-1 та Lady R — перевозили боєприпаси з північнокорейського порту Раджин до російських портів Східний та Дунай.

"Reuters вивчив російські військові документи повсякденного використання російської артилерії, які показали, що деякі російські підрозділи залежали від північнокорейських артилерійських снарядів для половини чи більше своїх снарядів, що використовуються у щоденних вогневих завданнях», — йдеться у повідомленні аналітиків.

Reuters повідомив, що невказаний російський підрозділ, що воює в Запорізькій області, зазначив, що майже 50% його 152-мм гаубичних снарядів Д-20 і 100% його 122-мм ракет надійшли з Північної Кореї.

Головне управління військової розвідки України (ГУР) повідомило Reuters, що Північна Корея поставила Росії три мільйони артилерійських снарядів і невказану кількість мінометних снарядів із середини 2023 року, і що половина всіх артилерійських снарядів Росії надходить із Північної Кореї. ГУР також заявило, що Північна Корея поставила Росії 148 балістичних ракет KN-23 та KN-24 станом на січень 2025 року.

Нагадаємо, північнокорейці, які воюють на Курщині на боці росіян, — це дуже добре підготовлені та злагоджені бійці до 35 років.

