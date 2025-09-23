Росія систематично катує українських цивільних — звіт ООН

Росія систематично катує українських цивільних / © Freepik

Російські окупаційні сили в Україні вдаються до систематичних катувань мирних жителів на захоплених територіях.

Про це йдеться у новому звіті Управління Верховного комісара ООН з прав людини, опублікованому 23 вересня.

Від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року тисячі цивільних опинилися в полоні. За даними ООН, станом на травень 2025 року російські військові затримали щонайменше 1800 українців, але реальна кількість може бути значно більшою.

Що встановили експерти ООН:

Від червня 2023 року було опитано 216 колишніх бранців.

92% із них повідомили про катування чи жорстоке поводження.

Людей били, катували електричним струмом, імітували страти.

Чимало в’язнів зазнавали погроз смерті чи насильства щодо себе та близьких.

Багато хто пережив кілька різних форм катувань одночасно.

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк підкреслив, що на окупованих територіях цивільних "свавільно забирають з вулиць, звинувачують без належних підстав і тримають під вартою дні, тижні, а то й роки".

Також у звіті згадуються й випадки жорстокого поводження з полоненими цивільними, зафіксовані на підконтрольних Україні територіях. Йдеться переважно про звинувачення у державній зраді, шпигунстві або співпраці з окупаційною владою. Серед затриманих є й ті, хто виконував звичайну роботу — наприклад, надавав будівельні або комунальні послуги для російських військових.

Нагадаємо, раніше про тортури в катівнях РФ розповів звільнений з полону журналіст "УНІАН" Дмитро Хилюк.