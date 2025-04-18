Один з обмінів полоненими

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Завтра, 19 квітня, відбудеться новий великий обмін полоненими між Україною та РФ за посередництва Об’єднаних Арабських Еміратів.

Про це пише Sky News з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що під час цього обміну буде обміняно близько 500 російських і українських полонених і 46 поранених військових. За словами джерела, в обміні візьмуть участь 246 полонених з кожної сторони.

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Інформація про обмін з'явилася після того, як держсекретар США Марко Рубіо сьогодні попередив, що він припинить спроби досягти мирної угоди між Росією та Україною протягом кількох днів, якщо не буде чітких ознак досягнення перемир’я.

Раніше звільнений з полону захисник "Азовсталі", 32-річний Олександр Веренготов, розповів, що йому допомогло вижити в російських тюрмах.