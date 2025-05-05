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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Росія тестує новий дрон зі ШІ, який не боїться РЕБ: експерт попереджає про загрозу

На фронті фіксують новий російський дрон, який керується штучним інтелектом, не залежить від GPS і обходить РЕБ.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Росія тестує новий дрон із ШІ

Росія тестує новий дрон із ШІ. / © Фото з відкритих джерел

Російські війська дедалі частіше використовують на фронті новий ударний БПЛА невідомого типу, що оснащений штучним інтелектом, не залежить від сигналів GPS і здатен обходити засоби радіоелектронної боротьби.

Про це повідомив експерт зі зв’язку армії України Сергій Флеш.

Росія тестує новий дрон із ШІ. / © Фото з відкритих джерел

Росія тестує новий дрон із ШІ. / © Фото з відкритих джерел

За його словами, вперше цей безпілотник зафіксували у Сумах у лютому 2025 року. Нині його використання фіксується і на Сході країни. Дрон зібраний повністю з імпортних комплектуючих, має акумулятор ємністю 34 Аг і може доставляти бойову частину вагою 3 кг на відстань до 80 км.

Флеш зазначає, що попри непоказний зовнішній вигляд, дрон має складну й інноваційну “начинку”:

  • зв’язок через LTE-мережі;

  • інерціальна й супутникова навігація;

  • камера 14 Мп і відеомодуль JETSON;

  • лазерний далекомір для орієнтації за картою висот;

  • понад 100 ГБ бортової інформації на високошвидкісному диску;

  • потужні бортові обчислення.

Росія тестує новий дрон із ШІ. / © Фото з відкритих джерел

Росія тестує новий дрон із ШІ. / © Фото з відкритих джерел

“Фіксували польоти групами від 2 до 6 бортів — це може свідчити про інтегроване ройове рішення на борту”, — зазначив експерт.

Особливу загрозу становить автономність дрона: його не можна заглушити звичайними засобами РЕБ, а штучний інтелект дає змогу розпізнавати роботу ППО та зенітних дронів і ухилятися від них.

Поки що використання нових БПЛА не є масовим, але їх фіксують дедалі частіше.

“Противник, вочевидь, відпрацьовує варіанти бойового застосування. Я б хотів попросити наших конструкторів звернути увагу на це вже існуюче рішення”, — наголосив Флеш.

Раніше повідомлялось, що російські окупанти почали застосовувати дрони-камікадзе "Шахеди" не лише для атак, а й для ведення розвідки та корегування ударів.

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