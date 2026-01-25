Обмін полонених у жовтні 2025 року / © Володимир Зеленський

Правозахисні організації констатують, що у Росії поширене систематичне знущання над українськими військовополоненими, які перебувають у російських тюрмах. Їх піддають фізичним та психологічним тортурам роками.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

«Незалежні звіти підтверджують, що російські сили та влада продовжують систематично знущатися над українськими військовополоненими, які перебувають у російській неволі, порушуючи міжнародне право», — зазначили експерти.

Зокрема, у звіті Human Rights Watch, опублікованому 11 грудня 2025 року, детально описане систематичне фізичне та психологічне знущання та катування Росією українських військовополонених.

У звіті наведено інтерв’ю з шістьма військовослужбовцями, що потрапили до російського полону у 2022-му і перебували у російських тюрмах від двох до трьох років. Усі вони свідчили, що росіяни застосовували насильство щодо військовополонених на всіх етапах — від утримання під вартою на передовій до більш постійних пунктів утримання в Росії та на окупованій частині України.

Усі шестеро військовополонених розповіли, як Росія часто переміщувала особовий склад між постійними пунктами утримання під вартою, і що охоронці били військовополонених після їх прибуття до нового пункту.

За даними Human Rights Watch, найбільшу жорстокість російські окупанти та влада РФ виявляли щодо українців, які вступили до Збройних сил України до 2022 року, мали високі звання або служили на особливо важливих посадах, а також до молодших сержантів.

«Human Rights Watch повідомила, що Росія прагне зламати особистість та гідність українських військовополонених», — йдеться у матеріалі ISW.

Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) 22 вересня 2025 року оцінила, що російські війська захопили у полон щонайменше 13 500 українських солдатів у період від лютого 2022 року до вересня 2025 року, і що станом на вересень 2025 року від 6000 до 10 000 залишалися під вартою в Росії.

Нагадаємо, раніше представник ГУР МО України Андрій Юсов заявляв, що Росія створила цілу систему катувань військовополонених, якій навчають відповідних «спеціалістів». Водночас структури, відповідальні за моніторинг дотримання і захист Женевських конвенцій та гуманітарного права, в Росії фактично не працюють.

Раніше секретар РНБО Рустем Умєров повідомив про відновлення процесу обміну полоненими, внаслідок чого буде повернуто з російського полону 1200 українців. Повернення полонених українців додому очікувалося ще до Різдва.

Згодом речник ГУР Міноборони Андрій Юсов утримався від оголошення конкретних дат можливого обміну, щоб не зашкодити процесу, проте дав оптимістичний прогноз.