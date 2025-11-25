Росія "тисне" на Україну через мирні переговори: майор ЗСУ розкрив справжню причину нічної атаки

Наслідки обстрілу Київщини 25 листопада / © ДСНС

У ніч на 25 листопада 2025 року Росія завдала масованого удару по Києву, використавши ракети та безпілотники. Внаслідок атаки є постраждалі та руйнування цивільної інфраструктури.

Майор ЗСУ та політолог Андрій Ткачук пояснив “24 Каналу”, що останні атаки пов’язані з тиском на Україну через обговорення мирного плану.

“Росія активізувала використання безпілотників та ракет, щоб чинити психологічний тиск на українське суспільство та військово-політичне керівництво”, — зазначив Ткачук.

Він додав, що Кремль поєднує фізичні дії з інформаційним впливом, намагаючись змусити Україну погодитися на мирну угоду на вигідних для Росії умовах. Такі гібридні методи включають поширення наративу про “термінову капітуляцію”, аби нібито полегшити зимовий період.

За словами Ткачука, кожна операція окупантів має комплексний характер: фізичні атаки підкріплюються інформаційним тиском та пропагандою. Мета — дестабілізувати ситуацію всередині України та змусити державу піти на поступки.

Нагадаємо, в ніч на 25 листопада РФ обстріляла Київ та область, пошкоджено житлові та цивільні об’єкти.

Нагадаємо, внаслідок масованої нічної атаки Росії на Київську область найбільше постраждала Біла Церква: там пошкоджено чотириповерховий житловий будинок. З будівлі евакуйовано 46 людей. Міська рада повідомила про двох загиблих та вісьмох поранених, серед яких 14-річна дівчинка.