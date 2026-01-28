Росія у вогні: СБУ вгатила по 5 ворожих аеродромах, 15 бортів РФ уражені (відео)

Ураження російського літака / © СБУ

Спецпідрозділ «Альфа» Служби безпеки України 2025 року завдав масштабних втрат російській військовій авіації, атакувавши об’єкти далеко в тилу ворога. Під ударами далекобійних дронів опинилися п’ять військових аеродромів.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

«Результат — 15 одиниць авіатехніки ворог вже не підніме в небо», — зазначили в СБУ.

Йдеться про ураження 11 винищувачів і бомбардувальників — зокрема Су-30СМ, Су-34, Су-27, Су-24 та МіГ-31, транспортний літак Ан-26, а також три гелікоптери Мі-28, Мі-26 і Мі-8.

У СБУ додають: на аеродромах згоріли й склади з боєприпасами та пальним. Сукупні втрати противника внаслідок цих ударів оцінюють більш ніж у 1 мільярд доларів США.

Нагадаємо, дрони Служби безпеки України уразили нафтовий термінал «Таманьнафтогаз» у Краснодарському краї РФ. Внаслідок успішної атаки на об’єкті спалахнула масштабна пожежа.