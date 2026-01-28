- Дата публікації
-
Росія у вогні: СБУ вгатила по 5 ворожих аеродромах, 15 бортів РФ уражені (відео)
15 авіабортів РФ потрапили під удари далекобійних дронів СБУ протягом 2025 року.
Спецпідрозділ «Альфа» Служби безпеки України 2025 року завдав масштабних втрат російській військовій авіації, атакувавши об’єкти далеко в тилу ворога. Під ударами далекобійних дронів опинилися п’ять військових аеродромів.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
«Результат — 15 одиниць авіатехніки ворог вже не підніме в небо», — зазначили в СБУ.
Йдеться про ураження 11 винищувачів і бомбардувальників — зокрема Су-30СМ, Су-34, Су-27, Су-24 та МіГ-31, транспортний літак Ан-26, а також три гелікоптери Мі-28, Мі-26 і Мі-8.
У СБУ додають: на аеродромах згоріли й склади з боєприпасами та пальним. Сукупні втрати противника внаслідок цих ударів оцінюють більш ніж у 1 мільярд доларів США.
Нагадаємо, дрони Служби безпеки України уразили нафтовий термінал «Таманьнафтогаз» у Краснодарському краї РФ. Внаслідок успішної атаки на об’єкті спалахнула масштабна пожежа.