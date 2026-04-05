Росія у вогні: Сили оборони вгатили по НПЗ "Лукойла" та стратегічному порту

Окупанти рахують збитки

У ніч проти 5 квітня Сили оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російського агресора.

Про це повідомив Генштаб.

Зокрема, уражено інфраструктуру нафтопереробного заводу «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» (Кстово, Нижньогородська область). В результаті на території підприємства виникла масштабна пожежа.

«Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез" займає стратегічне місце в нафтопереробній галузі рф, зокрема, забезпечуючи пальним критично важливий московський регіон (майже 30% загальноросійського споживання бензину) та російську армію.

Виробнича потужність об’єкта сягає 17 млн тонн сировини на рік.

Номенклатура підприємства включає понад 50 видів продукції, зокрема авіаційне та дизельне пальне, що безпосередньо постачається для потреб російського ВПК та забезпечення окупаційного контингенту.

Масштаби завданих збитків уточнюються.

Разом з тим, підтверджено пожежу в результаті чергового ураження інфраструктури стратегічно важливого для загарбників порту «Приморськ» на Балтійському морі. Це один з найбільших портів рф із задіяних у транспортуванні нафтопродуктів.

Також уражено склад зберігання авіаційної техніки (Саки, ТОТ АР Крим).

Окрім того, наші воїни били по зосередженнях живої сили противника в районах Березового та Новомиколаївки на Дніпропетровщині, Гуляйполі Запорізької області та Ялинського Донецької області.

