Росія удосконалює тактику своїх смертоносних ударів дронами: деталі від ISW

Атаки Шахедами. / © tsn.ua

Реклама

Російські війська продовжують удосконалювати свою тактику ударів безпілотників великої дальності. Таким чином окупанти намагаються обійти українську оборону.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зауважують, що російські мілблогери заявили, що 21 квітня війська РФ завдали удару по місту Одеса за допомогою реактивних безпілотних літальних апаратів-камікадзе “Геран-3” - це російський аналог іранського “Шахед-238”. Як повідомляється, вони мають максимальну швидкість від 500 до 600 кілометрів на годину.

Реклама

Один мілблогер заявив, що безпілотник Geran-3 може мати новий компактний турбореактивний двигун або дещо модифіковану версію попереднього двигуна. Інші мілблогери стверджували, що під час удару по Одесі російські дрони літали на більшій висоті, ніж попередні моделі. Це дозволило їм уникнути українських мобільних підрозділів оборони.

Мілблогери стверджували, що російські війська направили кілька “Геран-3” з різних напрямків на одну ціль в місті Одеса. Зазначається, що ці безпілотники чекали у визначеній зоні поблизу цілі, поки інші БпЛА проводили додаткову розвідку для коригування цілі. Потім дрони завдали зосередженого удару по цілі, вражаючи одночасно з різних напрямків.

Українські джерела та німецьке видання BILD аналогічно повідомили наприкінці березня та на початку квітня 2025-го, що російські війська перекидають безпілотники далекого радіусу дії на великій висоті за кілька кілометрів від великих українських міст та інших цілей, перш ніж завдати синхронних ударів кількома безпілотниками, щоб подолати українську ППО.

“Незрозуміло, чи “Геран-3”, який російські сили використовували під час удару по Одесі 21 квітня, є новою модифікованою версією, чи російські сили лише змінили свою тактику використання безпілотника, чи і те, і інше”, - йдеться у звіті.

Керівник Українського центру протидії дезінформації лейтенант Андрій Коваленко заявив, що Росія нещодавно збільшила виробництво безпілотників типу “Геран-3” і почала використовувати тактику “роїв” під час ударів безпілотників.

Раніше ISW повідомляв, що росіяни почали виробництво та використання власних аналогів “Шахед-131” та “Шахед-136” з імпортованими іранськими комплектувальними та використанням іранських ліцензій на виробництво ще влітку 2023-го, а на початку 2024-го почали виробництво безпілотника “Геран-3”.

В ISW також нещодавно зібрала звіти про те, що російські війська почали оснащувати безпілотники Shahed концентрованим газом хлорбензиліденмалононітрил, забороненого відповідно до Конвенції про хімічну зброю, яку підписала Росія. Ймовірно, він завдасть шкоди українським силам або цивільним особам навіть після того, як українські війська зіб’ють безпілотники.

В ISW зауважують, що в ISW довели високу ефективність у знищенні російських безпілотників дальнього радіусу дії за допомогою мобільних підрозділів протиповітряної оборони. Росія, ймовірно, шукає інші шляхи подолання цих ефективних українських ППО.

“Російські війська, ймовірно, намагатимуться здолати українські системи протиповітряної оборони, збільшуючи кількість безпілотників “Шахед” і “Герань”, які використовуються в російських ударних пакетах, продовжуючи наносити “ройові” удари та подальшу адаптацію безпілотників для проникнення через протиповітряну оборону України, щоб завдати максимальної шкоди.

Нагадаємо, раніше РФ застосувала смертоносну тактику в Харкові під час ударів ракетами. Так, одна з них розірвалася просто в повітрі.

Дата публікації 07:14, 23.04.25 Кількість переглядів 33 Вибухи лунали один за одним! Атака на Одесу, Харків, Дніпропетровщину і не лише