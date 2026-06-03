Росія вбила матір шістьох дітей: у лікарні померла поранена мешканка Нікополя

Наталія Руденко / © Фото з відкритих джерел

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У лікарні померла 54-річна мешканка Нікополя Дніпропетровської області Наталія Руденко, яка зазнала тяжких поранень внаслідок російського обстрілу міста 31 травня.

Про смерть жінки повідомив міський голова Нікополя Олександр Саюк.

За його словами, Наталія Руденко померла 2 червня, на третій день після атаки. Медики до останнього боролися за її життя, однак врятувати жінку не вдалося.

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«Вчора у лікарні померла 54-річна Наталія Анатоліївна Руденко, яка зазнала тяжких поранень під час обстрілу міста 31 травня. Лікарі до останнього боролися за її життя, але врятувати Наталію не вдалося», — зазначив Саюк.

Допис міського голови. / © Скріншот

У загиблої залишилися шестеро дітей — троє синів і троє доньок, а також шестеро онуків.

Рідні згадують Наталію Руденко як турботливу матір і люблячу бабусю, яка понад усе цінувала родину та присвячувала їй своє життя.

Значну частину трудового життя жінка пропрацювала на Нікопольському хлібокомбінаті, де її знали як відповідальну та сумлінну працівницю.

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Міський голова висловив співчуття рідним та близьким загиблої, наголосивши, що разом із ними сумує вся громада Нікополя.

Останні новини про атаку на Дніпро 2 червня

2 червня російські війська масовано атакували Дніпро ракетами та ударними дронами. Унаслідок обстрілу є загиблі, у місті зафіксовані значні руйнування.

Серед жертв — двоє дітей: хлопчик 2023 року народження та 8-річна дитина. За даними кореспондентки ТСН Ольги Павловської, вранці рятувальники знайшли тіло трирічної дитини, а пізніше під завалами виявили 8-річного хлопчика та його матір. Із цієї родини, за її словами, вижив лише старший син.

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