Росія вбила журналістів на Донеччині: загинули Олена Грамова та Євген Кармазін

Журналісти / © Донецька обласна прокуратура

Реклама

Внаслідок цинічного удару російського БПЛА «Ланцет» у Краматорську загинули журналістка телеканалу «Freedom» Олена Грамова та оператор Євген Кармазін. Вони працювали у найгарячіших точках Донеччини з перших днів повномасштабного вторгнення.

Про це написав Голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін.

Олена та Євген були справжніми професіоналами, які присвятили себе висвітленню правди про російську агресію.

Реклама

Обстріл журналістов / © Донецька ОДА

Команда «Freedom» розповідала світові про злочини окупантів, фіксувала наслідки обстрілів, показувала евакуацію цивільного населення та знімала історії українських захисників. Колеги та знайомі згадують їх як тих, хто «були всюди завжди перші».

Обстріл журналістів / © Донецька ОДА

«Світлі, чуйні, справедливі та чесні. Олена та Євген назавжди залишаться у нашій пам’яті саме такими…», — написав Філашкін.

Цей терористичний акт з боку Російської Федерації є черговим доказом того, що ворог цілеспрямовано полює на журналістів та намагається приховати правду про свої злочини.

Нагадаємо, російська армія у ніч проти 23 жовтня вкотре атакувала Київ дронами, спричинивши значні руйнування. Наслідки влучань і падіння уламків зафіксовані у Подільському, Оболонському та Деснянському районах. Там спалахнули пожежі, постраждали житлові будинки, машини, бізнес-центр, дитсадок, школа та склади.