Росія вчетверте за день атакувала велике місто: спалахнула пожежа

Фото: ДСНС/ілюстративне

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Російські окупанти весь день тероризують Кривий Ріг. У місті від ранку чутно «прильоти». Учетверте за сьогодні росіяни атакували місто реактивним «Шахедом». Відомо про початок рятувальної операції.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Рятувальна операція у Кривому Розі після ударів дронами

За повідомленням Олександра Вілкула, у Кривому Розі розпочали рятувальну операцію після російської атаки, що стала четвертою за день.

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Постраждав об’єкт промислової інфраструктури:

«Ворог вчетверте за сьогодні атакував реактивним „Шахедом“ об’єкт промислової інфраструктури», — пише Вілкул.

На місці розгорілася пожежа, тож ДСНС розпочали рятувальну операцію.

За попередніми даними, серед людей постраждалих немає.

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Під час двох попередніх ударів також відомо, що поранених чи загиблих немає. Усі люди перебували в укритті.

«Ще раз звертаюсь до шановних працівників критичної інфраструктури та інших місць з підвищеною небезпекою — треба йти в укриття обов’язково».

Росіяни атакували Херсон

Нагадаємо, сьогодні вранці, близько 08:00, російські окупанти здійснили чергову атаку на цивільних у Херсоні, вдаривши дронами по маршрутці в центрі міста. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Шанько.

За попередніми даними, водій маршрутки міг дістати контузію. Також відомо про ще одного постраждалого — чоловіка, який перебував поруч із маршруткою, його госпіталізували.

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