ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
134
Час на прочитання
1 хв

Росія вдарила дронами по Одеській області: що відомо про наслідки атаки

Росія знову атакувала Одещину безпілотниками. Влучання спричинило пожежу на об’єкті транспортної інфраструктури.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Атака на одещину 13 листопада

Атака на одещину 13 листопада / © ДСНС України

Сьогодні, 13 листопада, російські окупаційні війська у черговий раз здійснили масовану атаку на Одеську область, застосувавши ударні безпілотні літальні апарати.

Про це повідомляє ДСНС України.

«Внаслідок влучань спалахнула пожежа на об’єкті транспортної інфраструктури», — повідомили у ДСНС.

Атака на одещину 13 листопада / © ДСНС України

Атака на одещину 13 листопада / © ДСНС України

За попередньою інформацією загиблих та постраждалих немає.

Атака на одещину 13 листопада / © ДСНС України

Атака на одещину 13 листопада / © ДСНС України

Нагадаємо, у ВМС назвали об’єкти, куди намагаються поцілити росіяни. Зокрема це під прицілом росіян на Одещині не тільки енергетика, а й порти. Відомо, що ворог намагається завадити роботі зернового коридору.

Останнім часом росіяни атакують енергетичні об’єкти Одещини кожні два дні. І якщо раніше графіки погодинних відключень в області або не застосовували, або ж застосовували, але не для всіх черг, то від 7 листопада ситуація погіршилась.

Дата публікації
Кількість переглядів
134
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie