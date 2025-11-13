Росія вдарила дронами по Одеській області: що відомо про наслідки атаки

Атака на одещину 13 листопада / © ДСНС України

Сьогодні, 13 листопада, російські окупаційні війська у черговий раз здійснили масовану атаку на Одеську область, застосувавши ударні безпілотні літальні апарати.

Про це повідомляє ДСНС України.

«Внаслідок влучань спалахнула пожежа на об’єкті транспортної інфраструктури», — повідомили у ДСНС.

За попередньою інформацією загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, у ВМС назвали об’єкти, куди намагаються поцілити росіяни. Зокрема це під прицілом росіян на Одещині не тільки енергетика, а й порти. Відомо, що ворог намагається завадити роботі зернового коридору.

Останнім часом росіяни атакують енергетичні об’єкти Одещини кожні два дні. І якщо раніше графіки погодинних відключень в області або не застосовували, або ж застосовували, але не для всіх черг, то від 7 листопада ситуація погіршилась.