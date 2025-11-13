- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 134
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія вдарила дронами по Одеській області: що відомо про наслідки атаки
Росія знову атакувала Одещину безпілотниками. Влучання спричинило пожежу на об’єкті транспортної інфраструктури.
Сьогодні, 13 листопада, російські окупаційні війська у черговий раз здійснили масовану атаку на Одеську область, застосувавши ударні безпілотні літальні апарати.
Про це повідомляє ДСНС України.
«Внаслідок влучань спалахнула пожежа на об’єкті транспортної інфраструктури», — повідомили у ДСНС.
За попередньою інформацією загиблих та постраждалих немає.
Нагадаємо, у ВМС назвали об’єкти, куди намагаються поцілити росіяни. Зокрема це під прицілом росіян на Одещині не тільки енергетика, а й порти. Відомо, що ворог намагається завадити роботі зернового коридору.
Останнім часом росіяни атакують енергетичні об’єкти Одещини кожні два дні. І якщо раніше графіки погодинних відключень в області або не застосовували, або ж застосовували, але не для всіх черг, то від 7 листопада ситуація погіршилась.