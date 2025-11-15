Росія вдарила FPV-дроном по рибалках на Запоріжжі, є загиблий, та поранений

Швидка допомога / © Національна поліція України

У Запорізькій області, у селі Біленьке Перше, FPV-дрон російських військ влучив по цивільних рибалках на узбережжі Дніпра.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Росіяни цинічно ударили fpv-дроном по рибалках, які знаходилися на узбережжі Дніпра у Біленькому Першому. Одна людина загинула, ще один чоловік дістав поранень, — йдеться у повідомленні.

