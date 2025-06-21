Росія вдарила "Ланцетом" по Сумській громаді: спалахнула пожежа

Російські «Ланцети» атакують Сумщину / © Вікіпедія

Реклама

Увечері 21 червня Росія вдарила по цивільній інфраструктурі у Ковпаківському районі Сумської області. Попередньо встановлено, що окупанти застосували БпЛА «Ланцет».

Про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров у Telegram.

Над Сумською областю зафіксували російські ударні дрони. Ворог застосував по громаді БпЛА типу «Ланцет» близько 17:30. Внаслідок обстрілу ушкоджень зазнало приміщення одного з підприємств. Там почалася пожежа, загоряння помітили на даху.

Реклама

Повітряну тривогу в області оголосили пізніше — о 17:56. На щастя, в будівлі не було людей, тому обійшлося без постраждалих. Повторні вибухи в Сумах пролунали майже через годину — о 18:39. За даними Повітряних Сил ЗСУ, дрони й надалі рухалися областю.

Виконувач обов’яків Сумського міського голови Артем Кобзар також повідомив, що удар дроном був по цивільній інфраструктурі. На місці рятувальники ліквідовують пожежу.

Нагадаємо, 20 червня російські війська вкотре атакували прикордоння Сумської області. Унаслідок одного з ударів пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та комерційну споруду.