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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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96
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Росія вдарила по Києву новою “Бандероллю”: чим небезпечна ця дрон-ракета

“Бандероль” швидший за “Шахеди” та може точково проривати ППО, але через ціну, габарити й обмежені способи запуску навряд чи стане масовою зброєю.

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Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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БПЛА "Бандероль"

БПЛА "Бандероль" / © Фото з відкритих джерел

Під час масованого обстрілу Києва російські війська застосували новий баражуючий боєприпас “Бандероль”. Він може долати до 500 кілометрів і нести бойову частину масою до 150 кілограмів.

Деталі розповідає видання РБК-Україна.

За даними ГУР Міноборони України, розробником “Бандеролі” є російське підсанкційне підприємство “Кронштадт”. Основним носієм цього боєприпасу вважається безпілотник “Оріон”, який виробляє та сама компанія. Також росіяни адаптують “Бандероль” для запуску з ударних гелікоптерів Ми-28Н.

Особливість цього боєприпасу — здатність виконувати повороти з меншим радіусом, ніж типові російські крилаті ракети, зокрема Х-101, 3М-14, 9М727 та Х-69. Водночас траєкторія польоту “Бандеролі” залишається схожою на політ крилатої ракети.

БПЛА "Бандероль". / © ГУР Міноборони

БПЛА "Бандероль". / © ГУР Міноборони

“Бандероль” може летіти на відстань до 500 кілометрів зі швидкістю близько 500 км/год. Як паливо використовується авіаційний гас.

Українська розвідка також виявила у боєприпасі іноземні компоненти. Зокрема, йдеться про китайський реактивний двигун Swiwin SW800Pro, японські акумуляторні батареї Murata, південнокорейські сервоприводи Dynamixel MX-64AR компанії Robotis, а також майже два десятки мікрочіпів виробництва США, Китаю, Швейцарії, Японії та Південної Кореї.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап у коментарі РБК-Україна пояснив, що головна перевага “Бандеролі” над “Шахедами” — значно більша швидкість. Це може дозволяти боєприпасу точково проривати українську протиповітряну оборону.

БПЛА "Бандероль". / © РБК

БПЛА "Бандероль". / © РБК

Водночас, за словами експерта, “Бандероль” навряд чи стане масовою зброєю для атак. Причина — висока вартість порівняно з дронами-камікадзе.

“Цей вид озброєння має досить обмежене застосування. Його можна запускати або з гвинтокрила, або з дронів типу “Оріон”. Для цього вертоліт чи БпЛА треба підняти в повітря, тому це не зовсім зручна річ”, — зазначив Криволап.

За його оцінкою, “Бандероль” приблизно втричі дорожча за “Шахед”, тому не відповідає нинішній російській логіці масованих дешевих атак. До того ж її бойова частина не є суттєво більшою, а великі габарити роблять боєприпас помітною ціллю для української авіації та засобів ППО.

У ніч на 15 червня Росія завдала по Києву масованого комбінованого удару із застосуванням дронів, балістичних і крилатих ракет.

Масований обстріл Києва 14-15 червня: що відомо

Російські війська у ніч проти 15 червня здійснили одну з наймасштабніших атак на столицю за останній час. За інформацією мера Києва Віталія Кличка, наслідки ударів та падіння уламків зафіксовано фактично по всьому місту.

Пошкоджено також «Мистецький арсенал» і кіностудію ім. О Довженка.

Російські окупанти під час нічної атаки на Київ також вдарили по Києво-Печерській лаврі. У Росії цинічно заявили, що це нібито «відповідь» на дії України.

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