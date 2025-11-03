Росія вдарила по місцю базування ЗСУ на Дніпропетровщині: ДБР розслідує загибель військових

Російська ракета

Працівники Державного бюро розслідувань розпочали досудове розслідування за фактом загибелі та поранення українських військових внаслідок російського обстрілу на Дніпропетровщині.

Про це повідомили у пресслужбі бюро.

За попередніми даними, 1 листопада близько 17:00 ворог завдав ракетного удару по місцю базування підрозділу Збройних сил України. Внаслідок атаки є загиблі та поранені військовослужбовці.

На місце події оперативно прибула слідчо-оперативна група ДБР. Наразі проводяться першочергові слідчі дії для встановлення усіх обставин трагедії.

Слідство, зокрема, перевіряє, чи були дотримані вимоги безпеки під час оголошення повітряної тривоги та чи належним чином було організовано укриття для особового складу.

Досудове розслідування здійснюється за частиною 4 статті 425 Кримінального кодексу України — недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Дніпровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

