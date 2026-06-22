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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
768
Час на прочитання
2 хв

Росія вдарила по оборонному підприємству України: що відомо про наслідки

Російські війська атакували виробничий майданчик української defence-tech компанії «Генерал Черешня». За попередніми даними, всі працівники залишилися живими та не постраждали.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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Росія вдарила по оборонному підприємству України

Росія вдарила по оборонному підприємству України / фото ілюстративне

Росіяни вдарили по одному з виробничих підприємств української defence-tech-компанії «Генерал Черешня». За попередніми даними, внаслідок атаки працівники не постраждали. У компанії наголошують, що персонал залишився живим і не зазнав поранень.

Про удар повідомив засновник компанії Ярослав Гришин.

Росіяни атакували підприємство оборонної компанії в Україні

Наразі підприємство проводить оцінку масштабів пошкоджень та визначає обсяг відновлювальних робіт. У компанії підкреслюють, що завчасно враховували ризики, пов’язані з регулярними атаками на український оборонно-промисловий комплекс.

«Головне — всі наші співробітники живі та здорові. Це найважливіше. Це війна. Ми були готові до таких подій. Ворогу не вдасться нас зупинити. Навпаки, ми продовжуємо працювати в турбореактивному режимі 24/7, щоб якомога швидше та болючіше відповісти», — написав Ярослав Гришин.

Попри наслідки удару, виробничі процеси тривають. Компанія продовжує виконувати свої зобов’язання перед партнерами та замовниками. У компанії наголосили, що все відновлять, а залізо та техніка — ніщо в порівнянні з життями людей.

Росіяни систематично атакують підприємства оборонної промисловості України, аби ускладнити виробництво дронів та ракет.

Атаки РФ по Україні: останні новини

Нагадаємо, внаслідок ворожого ракетного удару по Одеській області 21 червня постраждало цивільне аграрне підприємство. Через атаку окупантів загинула одна людина, а ще троє осіб дістали поранення.

Прицільний удар спричинив масштабну пожежу, яка охопила складську будівлю, автомобілі та місткості з горючими матеріалами. Попри загрозу повторних повітряних обстрілів, рятувальникам ДСНС України вдалося повністю ліквідувати займання.

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Дата публікації
Кількість переглядів
768
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