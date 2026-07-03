Росія вдарила по Україні ракетами Х-59/69, є "приліт": де і що досі летить

Росія вдарила по Україні ракетами Х-59/69 / © Associated Press

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Сьогодні росіяни атакували Україну 83 повітряними цілями. У ніч на 3 липня російські війська завдали масованого удару по території України. Противник застосував дві керовані авіаційні ракети Х-59/69, випущені з тимчасово окупованої території Запорізької області.

Про це повідомили у Повітряних Силах.

Росіяни атакували Україну ракетами Х-59/69

Після ракет росіяни запустили 105 ударних безпілотників. Серед дронів, що летіли на мирні міста, зафіксовано БпЛА типу «Shahed», зокрема, реактивні, «Гербера», «Італмас» та дрони-імітатори «Пародія».

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Запуск дронів здійснювався з кількох напрямів: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ і Міллерово у РФ, а також з тимчасово окупованого Донецька.

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, а також підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30 3 липня протиповітряна оборона збила та подавила 83 цілі. Зокрема, ліквідовано одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 82 ворожі безпілотники різних типів у північних, південних і східних регіонах країни.

Водночас зафіксовано влучання однієї ракети Х-59/69 та 21 ударного дрона на 16 локаціях. Окрім цього, на 5 локаціях зафіксували падіння уламків збитих повітряних цілей.

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Станом на ранок ворожа атака ще триває — у повітряному просторі країни залишається кілька безпілотників. Громадян закликають дотримуватися правил безпеки.

Зокрема, летить БпЛА на південь Миколаївщини з акваторії Чорного моря.

Також відомо про реактивний БпЛА, що летить на Суми з північного заходу.

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