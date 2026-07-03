ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
599
Час на прочитання
2 хв

Росія вдарила по Україні ракетами Х-59/69, є "приліт": де і що досі летить

У ніч проти 3 липня Росія випустила по Україні 107 засобів повітряного нападу. Повітряні сили повідомили, скільки ракет і дронів вдалося знешкодити та де зафіксували влучання.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
Коментарі
Росія вдарила по Україні ракетами Х-59/69

Росія вдарила по Україні ракетами Х-59/69 / © Associated Press

Сьогодні росіяни атакували Україну 83 повітряними цілями. У ніч на 3 липня російські війська завдали масованого удару по території України. Противник застосував дві керовані авіаційні ракети Х-59/69, випущені з тимчасово окупованої території Запорізької області.

Про це повідомили у Повітряних Силах.

Росіяни атакували Україну ракетами Х-59/69

Після ракет росіяни запустили 105 ударних безпілотників. Серед дронів, що летіли на мирні міста, зафіксовано БпЛА типу «Shahed», зокрема, реактивні, «Гербера», «Італмас» та дрони-імітатори «Пародія».

Запуск дронів здійснювався з кількох напрямів: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ і Міллерово у РФ, а також з тимчасово окупованого Донецька.

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, а також підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30 3 липня протиповітряна оборона збила та подавила 83 цілі. Зокрема, ліквідовано одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 82 ворожі безпілотники різних типів у північних, південних і східних регіонах країни.

Водночас зафіксовано влучання однієї ракети Х-59/69 та 21 ударного дрона на 16 локаціях. Окрім цього, на 5 локаціях зафіксували падіння уламків збитих повітряних цілей.

Станом на ранок ворожа атака ще триває — у повітряному просторі країни залишається кілька безпілотників. Громадян закликають дотримуватися правил безпеки.

Зокрема, летить БпЛА на південь Миколаївщини з акваторії Чорного моря.

Також відомо про реактивний БпЛА, що летить на Суми з північного заходу.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
599
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie