Росія вдарила по заводу американської Bunge у Дніпрі: Сибіга зробив заяву про наміри Путіна

Росія кидає виклик американським інтересам — Сибіга / © Associated Press

Цілеспрямований російський удар пошкодив цивільне підприємство з виробництва соняшникової олії в Дніпрі, яке належить відомій американській компанії Bunge («Бунге»). Ця атака не була помилкою — вона була навмисною, оскільки росіяни намагалися поцілити в цей об’єкт кілька разів.

Про це написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 5 січня.

«Цілеспрямований російський удар пошкодив цивільний завод з виробництва соняшникової олії у Дніпрі, що належить відомій американській компанії Bunge. Цей напад не був помилкою — він був навмисним, оскільки росіяни кілька разів намагалися завдати удару по цьому об'єкту», — написав він.

Росія систематично атакує американський бізнес в Україні. Торік російські удари пошкодили офіси Boeing у Києві, велике американське підприємство з виробництва електроніки на Закарпатті та інші об’єкти.

Протягом повномасштабної війни приблизно половина компаній-членів Американської торговельної палати в Україні зазнали пошкоджень або руйнувань своїх об’єктів різного масштабу.

Атаки Путіна на американський бізнес та інтереси США в Україні демонструють його повну зневагу до мирних зусиль президента Дональда Трампа. Саме тому вкрай важливо просувати мирний процес — і Україна готова рухатися вперед, — а також зміцнювати протиповітряну оборону України та посилювати санкційний тиск.

Відмова Москви відповідати взаємністю на конструктивні кроки України до миру повинна мати свою ціну, і Кремль має відчути, що ця ціна є серйозною.

Нагадаємо, 300 тонн олії вилилося просто на вулиці Дніпра внаслідок ворожої атаки. Це спричинило повну зупинку руху на Набережній міста. Зокрема, росіяни вдарили по заводу, який належить американській компанії «Бунге» з Сент-Луїса, що в штаті Міссурі.