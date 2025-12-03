Росія вдарили балістикою по Кривому Рогу: стали відомі наслідки

Обстріл / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

В Кривому Розі в адміністративну будівлю потрапив балістичний снаряд, попередньо комплексу «Іскандер-М». Внаслідок удару пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків.

Про це повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул у Telegram.

За його словами, на місці події організовано штаб у школі, що розташована навпроти будівлі, куди влучила ракета.

Попередньо відомо про одну постраждалу — жінку, її стан неважкий. Пожежу, що виникла після влучання, ліквідовано. На місці працюють рятувальні та оперативні служби.

Очільник обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко повідомив, що за оновленими даними, вже троє постраждалих. Серед них — 3-річна дівчинка. Дитина лікуватиметься амбулаторно. Як і 28-річна жінка. 87-річна поранена госпіталізована в стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 26 жовтня, у Кривому Розі пролунали вибухи. На місці влучання було видно чорний дим.