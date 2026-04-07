ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
25
Час на прочитання
1 хв

Росія вдруге за день вдарила по автобусу з людьми під Нікополем: багато поранених

Чутливі кадри! На Нікопольщині росіяни вдруге за день вдарили по рейсовому автобусу, поранено п’ятьох людей.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Росіяни атакували автобус (ілюстративне фото)

Росіяни атакували автобус (ілюстративне фото) / © Сергій Флеш

Російські війська вдруге за 7 квітня атакували цивільний транспорт на Нікопольщині. Внаслідок удару по рейсовому автобусу постраждали п’ятеро людей.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Росія вдруге за день атакувала автобус на Дніпропетровщині. / © Дніпропетровська ОВА

Росія вдруге за день атакувала автобус на Дніпропетровщині. / © Дніпропетровська ОВА

Інцидент стався у Червоногригорівська громада. Під ворожий удар потрапив мікроавтобус, який обслуговує міжміський маршрут.

Унаслідок атаки поранення дістали жінка та четверо чоловіків. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Раніше росіяни вдарили FPV-дроном по пасажирському автобусі в центрі Нікополя Дніпропетровської області. Кількість загиблих зросла до чотирьох осіб.

Дата публікації
Кількість переглядів
25
Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie