Росія вдруге за день вдарила по автобусу з людьми під Нікополем: багато поранених
Чутливі кадри! На Нікопольщині росіяни вдруге за день вдарили по рейсовому автобусу, поранено п’ятьох людей.
Російські війська вдруге за 7 квітня атакували цивільний транспорт на Нікопольщині. Внаслідок удару по рейсовому автобусу постраждали п’ятеро людей.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Інцидент стався у Червоногригорівська громада. Під ворожий удар потрапив мікроавтобус, який обслуговує міжміський маршрут.
Унаслідок атаки поранення дістали жінка та четверо чоловіків. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.
Раніше росіяни вдарили FPV-дроном по пасажирському автобусі в центрі Нікополя Дніпропетровської області. Кількість загиблих зросла до чотирьох осіб.