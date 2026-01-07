ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
202
Час на прочитання
2 хв

Росія вербує найманців для війни проти України через ігри: подробиці від Bloomberg

Масштаби втрат змушують Росію шукати нові канали вербування іноземців, використовуючи ігрові платформи.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Російські окупанти

Російські окупанти / © Associated Press

Росія винайшла новий цинічний спосіб поповнення армії, вербуючи молодь у популярному месенджері для геймерів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Схема вербування виявилася доволі простою, але дієвою для недосвідченої молоді. Двоє чоловіків віком близько 20 років покинули свої домівки у ПАР ще в липні минулого року. Причиною раптового від’їзду стало спілкування в додатку Discord з особою, яка переховувалася під нікнеймом @Dash.

Анонімний куратор запропонував молодим людям підписати річний контракт із російською армією. Місцем дислокації було вказано військову частину поблизу Санкт-Петербурга.

Вербувальники діяли хитро: замість правди про «м’ясні штурми», південноафриканцям малювали райдужні перспективи — отримання російського громадянства та можливість продовжити освіту в РФ після завершення служби.

Реальність виявилася далекою від обіцянок у чаті. Після короткої базової підготовки новоспечених найманців відправили в зону бойових дій. Результат такої авантюри став трагічним:

  • Один із завербованих солдатів загинув на передовій у Луганській області ще у жовтні 2024 року.

  • Місцезнаходження іншого чоловіка наразі залишається невідомим.

Джерела видання зазначають, що подібна вербувальна практика виникла саме на тлі дефіциту живої сили у російських військах, які несуть важкі втрати на українському фронті.

Дії російської сторони спричинили міжнародний скандал та жорстку реакцію правоохоронних органів Південної Африки. Варто зазначити, що з 1998 року законодавство ПАР категорично забороняє участь громадян у війнах за іноземні держави або надання їм підтримки.

Влада країни вже перейшла до активних дій, а саме, наприкінці листопада було заарештовано жінку, яка працювала на державному радіо, та чотирьох чоловіків. Їм було висунуто офіційні звинувачення у незаконному вербуванні. Наступне судове засідання у цій гучній справі призначене на 10 лютого.

Південна Африка — не єдина країна, де Росія шукає солдатів. Відомо про випадки вербування громадян Кенії, Камеруну та Буркіна-Фасо. Проте використання ігрового застосунку Discord для пошуку найманців стало унікальною особливістю саме південноафриканського кейсу. В інших країнах вербувальники діяли більш традиційними методами.

Експерти наголошують, що такі дії Кремля свідчать про те, що внутрішній мобілізаційний ресурс РФ вичерпується, а бажаючих воювати серед росіян стає все менше.

Нагадаємо, в окупованому Алчевську сталася ДТП за участю п’яних російських військових 88-ї бригади. Внаслідок аварії загинув комбриг 136-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади ЗС РФ Ерік Селімов та ще троє його підлеглих.

Інформацію про смерть офіційно підтвердив очільник Дагестану Сергій Меліков, а обставини події оприлюднив український журналіст Денис Казанський.

Дата публікації
Кількість переглядів
202
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie