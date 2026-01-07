Росія вербує найманців для війни проти України через ігри: подробиці від Bloomberg

Російські окупанти / © Associated Press

Росія винайшла новий цинічний спосіб поповнення армії, вербуючи молодь у популярному месенджері для геймерів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Схема вербування виявилася доволі простою, але дієвою для недосвідченої молоді. Двоє чоловіків віком близько 20 років покинули свої домівки у ПАР ще в липні минулого року. Причиною раптового від’їзду стало спілкування в додатку Discord з особою, яка переховувалася під нікнеймом @Dash.

Анонімний куратор запропонував молодим людям підписати річний контракт із російською армією. Місцем дислокації було вказано військову частину поблизу Санкт-Петербурга.

Вербувальники діяли хитро: замість правди про «м’ясні штурми», південноафриканцям малювали райдужні перспективи — отримання російського громадянства та можливість продовжити освіту в РФ після завершення служби.

Реальність виявилася далекою від обіцянок у чаті. Після короткої базової підготовки новоспечених найманців відправили в зону бойових дій. Результат такої авантюри став трагічним:

Один із завербованих солдатів загинув на передовій у Луганській області ще у жовтні 2024 року.

Місцезнаходження іншого чоловіка наразі залишається невідомим.

Джерела видання зазначають, що подібна вербувальна практика виникла саме на тлі дефіциту живої сили у російських військах, які несуть важкі втрати на українському фронті.

Дії російської сторони спричинили міжнародний скандал та жорстку реакцію правоохоронних органів Південної Африки. Варто зазначити, що з 1998 року законодавство ПАР категорично забороняє участь громадян у війнах за іноземні держави або надання їм підтримки.

Влада країни вже перейшла до активних дій, а саме, наприкінці листопада було заарештовано жінку, яка працювала на державному радіо, та чотирьох чоловіків. Їм було висунуто офіційні звинувачення у незаконному вербуванні. Наступне судове засідання у цій гучній справі призначене на 10 лютого.

Південна Африка — не єдина країна, де Росія шукає солдатів. Відомо про випадки вербування громадян Кенії, Камеруну та Буркіна-Фасо. Проте використання ігрового застосунку Discord для пошуку найманців стало унікальною особливістю саме південноафриканського кейсу. В інших країнах вербувальники діяли більш традиційними методами.

Експерти наголошують, що такі дії Кремля свідчать про те, що внутрішній мобілізаційний ресурс РФ вичерпується, а бажаючих воювати серед росіян стає все менше.

Нагадаємо, в окупованому Алчевську сталася ДТП за участю п’яних російських військових 88-ї бригади. Внаслідок аварії загинув комбриг 136-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади ЗС РФ Ерік Селімов та ще троє його підлеглих.

Інформацію про смерть офіційно підтвердив очільник Дагестану Сергій Меліков, а обставини події оприлюднив український журналіст Денис Казанський.