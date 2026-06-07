Росія вгатила по сховищу ядерного палива в Чорнобильській зоні: є руйнування

Росія вгатила по сховищу ядерного палива / © Getty Images

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У ніч на 7 червня об’єкт ядерної інфраструктури України зазнав чергової повітряної атаки. Унаслідок влучання російського дрона на території Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП), розташованого в Чорнобильській зоні відчуження, зафіксовано руйнування.

Про це повідомляє Енергоатом.

Росіяни атакували сховище відпрацьованого ядерного палива

Удар, що трапився близько 02:10 ночі сьогодні, прийшовся на будівлю приймання контейнерів. Споруда зазнала часткових пошкоджень. У момент атаки відпрацьоване ядерне паливо у будівлі не зберігалося.

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На місці прильоту спалахнув вогонь. Площа займання розрослася до 40 кв. м. Рятувальники оперативно локалізували та повністю загасили пожежу.

Серед працівників підприємства поранених чи загиблих немає.

За офіційними даними, радіаційний стан на майданчику сховища не перевищує допустимих норм, загрози для населення немає.

В АТ «НАЕК „Енергоатом“ наголосили, що цей інцидент є черговим актом ядерного тероризму з боку Кремля. Цілеспрямовані удари по критичних ядерних об’єктах свідчать про повне ігнорування Росією міжнародного права та свідоме створення ризиків глобальної катастрофи.

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«Черговий удар по об’єкту ядерної інфраструктури вкотре продемонстрував усьому світу справжнє обличчя кремлівського режиму, який свідомо створює загрози ядерній та радіаційній безпеці. Росія продовжує діяти як держава-терорист і ядерний терорист, нехтуючи міжнародним правом та безпекою мільйонів людей», — пишуть в «Енергоатомі».

Наразі профільні служби ведуть безперервний контроль за ситуацією на об’єкті.

ЗАЕС: останні новини

Нагадаємо, деокупація Запорізької атомної електростанції, яку контролюють росіяни, є одним із найскладніших питань у перемовинах між Україною, США та РФ.

Як заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, саме статус станції та тимчасово окупованих територій викликають найбільше труднощів у переговорному процесі.

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Гроссі підкреслив, що роль МАГАТЕ полягає у діалозі з обома сторонами для запобігання ядерній аварії. При цьому остаточне врегулювання залежатиме від результатів переговорів, у яких саме агентство безпосередньої участі не бере, але підтримує процес.

Окремо керівник МАГАТЕ повідомив про консультації щодо запровадження шостого режиму припинення вогню.

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