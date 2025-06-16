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- Війна
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Росія вгатила по Україні 138 дронами: скільки цілей збила ППО
Масштабна атака «Шахедами»: дрони летіли з чотирьох напрямків, основний удар — по Донеччині.
Російська армія влаштувала атаку по Україні у ніч проти 16 червня, запустивши 138 безпілотників «Шахед» та дронів інших типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили 125 ворожих БпЛА.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
У ніч проти 16 червня російські окупанти атакували Україну 138 ударними дронами типу «Шахед» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталове.
Основним напрямком ворожої атаки була Донецька область.
Станом на ранок відомо, що ППО знешкодила 125 «Шахедів» (безпілотників інших типів) на півночі, сході, півдні та в центрі країни. Так, 84 дрони було збито вогневими засобами ураження, ще 41 — локаційно втрачено/придушено засобами радіоелектронної боротьби.
Зафіксовані влучання ворожих дронів у 10 локаціях. Ще у восьми локаціях сталися падіння збитих (уламки) безпілотників.
Нагадаємо, через нічну атаку на Київ один із дронів упав посеред приватного сектору, пошкоджені торговельні павільйони, зафіксовані падіння уламків.
Водночас у київській області через атаку на мирні населені пункти в Обухівському районі був поранений чоловік. Окрім того, пошкоджений приватний будинок та господарські споруди.