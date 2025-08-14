- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 737
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія вгатила по Україні 2 ракетами та 45 БпЛА: скільки "прильотів"
Українська ППО відбила нічну атаку російських військ, збивши 24 із 45 запущених дронів.
Російські війська у ніч проти 14 серпня атакували Україну двома ракетами С-300/400 та 45 дронами різних типів. Протиповітряна оборона збила 24 безпілотники.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Від вечора 13 серпня і в ніч проти 14 серпня російська армія атакувала Україну:
двома зенітними керованими ракетами С-300/400 із Курської області,
45 ударними дронами типу «Шахед» і безпілотниками-імітаторами різних типів із Курська, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська, Шаталового.
Безпілотниками окупанти атакували прифронтові райони Донецької та Чернігівської областей, ракетами — Сумську область.
За попередніми даними, на ранок відомо, що ППО збила/придушила 24 ворожі дрони типу «Шахед» і безпілотники-імітатори різних типів на півночі та сході країни
Водночас, 21 безпілотник влучив на 12 локаціях.
Нагадаємо, через ракетні удари по Сумщині у ніч проти 14 серпня постраждали семирічна дівчинка та 27-річний чоловік. Було пошкоджено кілька приватних будинків та транспорт.