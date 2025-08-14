Росія вгатила по Україні 2 ракетами та 45 БпЛА: скільки "прильотів"

Ракетно-дронова атака по Україні

Російські війська у ніч проти 14 серпня атакували Україну двома ракетами С-300/400 та 45 дронами різних типів. Протиповітряна оборона збила 24 безпілотники.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Від вечора 13 серпня і в ніч проти 14 серпня російська армія атакувала Україну:

двома зенітними керованими ракетами С-300/400 із Курської області,

45 ударними дронами типу «Шахед» і безпілотниками-імітаторами різних типів із Курська, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська, Шаталового.

Безпілотниками окупанти атакували прифронтові райони Донецької та Чернігівської областей, ракетами — Сумську область.

За попередніми даними, на ранок відомо, що ППО збила/придушила 24 ворожі дрони типу «Шахед» і безпілотники-імітатори різних типів на півночі та сході країни

Водночас, 21 безпілотник влучив на 12 локаціях.

Нагадаємо, через ракетні удари по Сумщині у ніч проти 14 серпня постраждали семирічна дівчинка та 27-річний чоловік. Було пошкоджено кілька приватних будинків та транспорт.