Війна
1192
1 хв
РФ вгатила по багатоповерхівці у великому обласному центрі: серед постраджалих — дитина
Наразі профільні служби ліквідовують наслідки атаки.
Російські війська завдали удару безпілотником по Індустріальному району Харкова. «Прильот» ворожого БпЛА зафіксовано в технічний поверх дев’ятиповерхового житлолвого будинку.
Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
«Ворог наніс удар БпЛА по Індустріальному району Харкова», — повідомив очільник області.
Кількість постраждалих в Індустріальному районі зросла до трьох. 8-річний хлопчик зазнав гострої реакції на стрес внаслідок ворожого удару.
Медики надають дитині всю необхідну допомогу.
«У всіх постраждалих медики діагностували гостру реакцію на стрес», — йдеться в повідомленні.
Після удару на місце «прильоту» вирушили всі профільні екстрені служби.
Рятувальники, медики та правоохоронці перевіряють масштаби руйнувань та допомагають мешканцям будинку.
Нагадаємо, російські загарбники вдарили безпілотником по будівлі державної податкової інспекції у місті Новгород-Сіверський.
Також, російські дрони атакували житловий квартал у Павлограді, в результаті чого троє людей поранені, пошкоджено десятки будинків.