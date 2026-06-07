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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Росія вгатила по Запоріжжю: дрон влучив в електровоз "Укрзалізниці"

Росія знову атакувала українську залізничну інфраструктуру — цього разу удар дрона прийшовся по електровозу в Запоріжжі. Персонал встиг сховатися в укриття, постраждалих немає.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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Росіяни атакували електровоз у Запоріжжі

Росіяни атакували електровоз у Запоріжжі

Росіяни знову атакували українську залізницю. Цього разу удар по залізниці прийшовся на Запоріжжя. За попередньою інформацією, загиблих та поранених немає, адже персонал під час тривоги перебував в укритті.

Про це повідомляють у Міністерстві розвитку громад і територій України.

Росія атакувала залізницю у Запоріжжі

У Міністерстві розвитку громад і територій України повідомили, що росіяни знову атакували рухомий склад «Укрзалізниці».

Російський дрон влучив в електровоз.

Завдяки моніторинговій роботі та вчасному спуску до укриття з персоналу залізниці ніхто не постраждав. Уся локомотивна бригада перебувала в укритті.

«Росія продовжує системно атакувати залізницю. Ще раз наголошуємо, що важливо дотримуватися алгоритмів безпеки, оперативно реагувати на повідомлення про загрози», — додали у відомстві.

Удари росіян по залізниці: останні новини

Нагадаємо, наприкінці квітня російські дрони атакували сортувальний парк на залізничній станції «Запоріжжя-Ліве» та портову інфраструктуру Одеси.

У Запоріжжі ворожий безпілотник поцілив у район колій, де перебував поїзд з електровозом. Внаслідок цього удару загинув помічник машиніста, а самого машиніста з пораненнями госпіталізували до лікарні.

В Одесі через влучання дронів постраждали причали, складські приміщення, залізнична інфраструктура та об’єкти портових операторів.

Наприкінці квітня під атаку потрапила і Житомирська область. Унаслідок ударів російських дронів постраждала залізниця в Коростені. Удар ворога забрав життя однієї жінки.

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Дата публікації
Кількість переглядів
191
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