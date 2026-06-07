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- Війна
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Росія вгатила по Запоріжжю: дрон влучив в електровоз "Укрзалізниці"
Росія знову атакувала українську залізничну інфраструктуру — цього разу удар дрона прийшовся по електровозу в Запоріжжі. Персонал встиг сховатися в укриття, постраждалих немає.
Росіяни знову атакували українську залізницю. Цього разу удар по залізниці прийшовся на Запоріжжя. За попередньою інформацією, загиблих та поранених немає, адже персонал під час тривоги перебував в укритті.
Про це повідомляють у Міністерстві розвитку громад і територій України.
Росія атакувала залізницю у Запоріжжі
У Міністерстві розвитку громад і територій України повідомили, що росіяни знову атакували рухомий склад «Укрзалізниці».
Російський дрон влучив в електровоз.
Завдяки моніторинговій роботі та вчасному спуску до укриття з персоналу залізниці ніхто не постраждав. Уся локомотивна бригада перебувала в укритті.
«Росія продовжує системно атакувати залізницю. Ще раз наголошуємо, що важливо дотримуватися алгоритмів безпеки, оперативно реагувати на повідомлення про загрози», — додали у відомстві.
Удари росіян по залізниці: останні новини
Нагадаємо, наприкінці квітня російські дрони атакували сортувальний парк на залізничній станції «Запоріжжя-Ліве» та портову інфраструктуру Одеси.
У Запоріжжі ворожий безпілотник поцілив у район колій, де перебував поїзд з електровозом. Внаслідок цього удару загинув помічник машиніста, а самого машиніста з пораненнями госпіталізували до лікарні.
В Одесі через влучання дронів постраждали причали, складські приміщення, залізнична інфраструктура та об’єкти портових операторів.
Наприкінці квітня під атаку потрапила і Житомирська область. Унаслідок ударів російських дронів постраждала залізниця в Коростені. Удар ворога забрав життя однієї жінки.