Росія відкрила виробничу лінію для нового типу безпілотника - ISW
Російська Федерація модифікує ударні безпілотники. На початку 2026 року армія РФ вперше застосувала для атаки на Україну новий варіант дрона «Герань-5».
Російські війська почали використовувати для атак проти України новий варіант далекобійного ударного дрона — «Герань-5». Створений він на основі іранського безпілотника-перехоплювача.
Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).
Експерти припустили, що для виробництва нового типу безпілотника Росія відкрила нову виробничу лінію на базі іранських технологій.
«Новий дрон окупанти планують використовувати не лише для ураження наземних цілей, а й для ударів по цілях у повітрі, що потенційно посилить російські ударні комплекси та можливості протиповітряної оборони», — зазначили аналітики.
Раніше в ГУР повідомили, що на початку 2026 року під час атак по Україні було зафіксовано застосування нового БпЛА «Герань-5».
За даними розвідників, безпілотник має довжину близько 6 метрів та розмах крил до 5,5 метра. На відміну від попередніх модифікацій лінійки «Гєрань», апарат виконаний за нормальною аеродинамічною схемою.