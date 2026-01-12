ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
273
Час на прочитання
1 хв

Росія відкрила виробничу лінію для нового типу безпілотника - ISW

Російська Федерація модифікує ударні безпілотники. На початку 2026 року армія РФ вперше застосувала для атаки на Україну новий варіант дрона «Герань-5».

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
РФ модифікує дрони для атак

РФ модифікує дрони для атак / © ДСНС у Хмельницькій області

Російські війська почали використовувати для атак проти України новий варіант далекобійного ударного дрона — «Герань-5». Створений він на основі іранського безпілотника-перехоплювача.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

Експерти припустили, що для виробництва нового типу безпілотника Росія відкрила нову виробничу лінію на базі іранських технологій.

«Новий дрон окупанти планують використовувати не лише для ураження наземних цілей, а й для ударів по цілях у повітрі, що потенційно посилить російські ударні комплекси та можливості протиповітряної оборони», — зазначили аналітики.

Раніше в ГУР повідомили, що на початку 2026 року під час атак по Україні було зафіксовано застосування нового БпЛА «Герань-5».

За даними розвідників, безпілотник має довжину близько 6 метрів та розмах крил до 5,5 метра. На відміну від попередніх модифікацій лінійки «Гєрань», апарат виконаний за нормальною аеродинамічною схемою.

Дата публікації
Кількість переглядів
273
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie