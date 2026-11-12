Росія відправила на смерть понад 11 тисяч іноземців: у війні проти України загинули вихідці майже зі 100 країн

Найманці з ПАР / © news.sky.com

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Росія зареєструвала загибель 11 335 іноземців, які брали участь у війні проти України. Вони походили майже зі 100 країн світу. Такі дані містяться в базі російської державної статистики, яку зламали та оприлюднили білоруські й українські хакери.

Про це пише Bloomberg із посиланням на дані «Росстату».

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За інформацією видання, до категорії іноземців зарахували людей, які народилися за межами Росії або мали громадянство інших держав. Кількість таких загиблих суттєво зростала протягом війни: якщо 2022 року було зафіксовано приблизно 630 смертей, то 2025-го їхня кількість перевищила 5500.

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Водночас близько 3700 загиблих іноземців були громадянами України або народилися на її території після проголошення незалежності у 1991 році. Більшість із них мешкали в окупованих районах сходу та півдня країни.

Загалом, як підрахували журналісти, приблизно 80% іноземців, загиблих у складі російської армії, походили з колишніх радянських республік.

Окремо Bloomberg звертає увагу на відсутність у базі даних відомостей про загибель військових із Північної Кореї. Видання припускає, що Росія не оформлювала свідоцтв про смерть північнокорейських бійців, оскільки вони входили до складу іноземних військових підрозділів, а не долучалися до російської армії як окремі найманці.

Журналісти також простежили, як змінювалася географія російського вербування іноземців. У 2023–2024 роках серед загиблих було чимало громадян Непалу. Натомість у 2024–2025 роках збільшилася кількість втрат серед вихідців зі Шрі-Ланки та Китаю.

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Від кінця 2025 року російська статистика фіксує зростання кількості смертей громадян Колумбії, Кенії та Нігерії.

Крім того, у базі виявили дані про приблизно 300 загиблих військових із німецьким громадянством. Переважно це люди, які народилися до 1992 року в містах Східної Німеччини, зокрема Потсдамі та Магдебурзі. У цих регіонах радянські, а згодом російські війська перебували до 1994 року.

Переважна більшість іноземців, загибель яких зафіксувала російська статистика, — чоловіки. Їхня частка становить 99%. У базі також зазначено 159 загиблих жінок, із яких 154 походили з тимчасово окупованих територій України.

Раніше повідомлялося, що 2026 року втрати російської армії у війні проти України можуть сягнути близько 230 тисяч осіб, що стане найвищим річним показником від початку повномасштабного вторгнення.

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Ми раніше інформували, що у заявах Міноборони РФ зафіксували раптове зменшення «захоплення» населених пунктів в Україні на тлі втрати позицій окупантами та розбіжностей між пропагандою і реальністю на полі бою.

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