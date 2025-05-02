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- Війна
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Росія вночі запустила по Україні 150 безпілотників: скільки дронів вдалося збити
Ворог атакував Україну із районів: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — Крим.
У ніч проти п’ятниці, 2 травня 2025 року (від 21:30 1 травня), противник атакував 150-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — Крим.
Про це повідомили Повітряні сили України у Telegram.
Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
«Станом на 08:00 підтверджено збиття 64 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та в центрі країни. 62 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків)», — йдеться у повідомленні.
Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.
Нагадаємо, Росія перейшла до тактики геноцидних ударів.