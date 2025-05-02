Росія вночі запустила по Україні 150 безпілотників: скільки дронів вдалося збити

Безпілотник

Реклама

У ніч проти п’ятниці, 2 травня 2025 року (від 21:30 1 травня), противник атакував 150-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — Крим.

Про це повідомили Повітряні сили України у Telegram.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Реклама

«Станом на 08:00 підтверджено збиття 64 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та в центрі країни. 62 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків)», — йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.

Нагадаємо, Росія перейшла до тактики геноцидних ударів.