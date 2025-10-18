- Дата публікації
Росія вперше вдарила КАБом по Лозовій: бомба пролетіла 130 кілометрів
Уперше по Лозовій застосували керовану авіабомбу. Унаслідок удару постраждали мирні жителі.
18 жовтня близько 17:40 війська Росії завдали удару по приватних будинках міста Лозова на Харківщині. За даними слідства, росіяни використали керовану авіаційну бомбу, запущену з тимчасово окупованої території України.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Постраждали троє жінок і 39-річний чоловік, які отримали поранення. 80-річна мешканка міста дістала гостру стресову реакцію. Усі потерпілі отримують медичну допомогу.
За попередньою інформацією правоохоронців, окупанти застосували керовану авіабомбу нової модифікації — УМПБ-5Р. Ця реактивна бомба може долати відстань близько 130 км.
Прокурори та слідчі поліції документують воєнний злочин за статтею 438 Кримінального кодексу України.
Це перше застосування керованої авіабомби по місту Лозова. Слідчі проводять експертизи для встановлення точної модифікації зброї та місця її запуску.
Нагадаємо, очільник ГУР Кирило Буданов, відповідаючи на запитання, чи може війна закінчитися до кінця 2025 року, дав стриманий коментар. Він зазначив, що «сподівається на краще», але водночас підкреслив, що і Україна, і Росія постійно змінюють свої підходи та адаптуються до умов на фронті.