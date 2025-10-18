Росія вперше вдарила КАБом по Лозовій: бомба пролетіла 130 кілометрів

Атака на Лозову / © Харківська ОВА

18 жовтня близько 17:40 війська Росії завдали удару по приватних будинках міста Лозова на Харківщині. За даними слідства, росіяни використали керовану авіаційну бомбу, запущену з тимчасово окупованої території України.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Постраждали троє жінок і 39-річний чоловік, які отримали поранення. 80-річна мешканка міста дістала гостру стресову реакцію. Усі потерпілі отримують медичну допомогу.

Наслідки обстрілу / © Харківська обласна прокуратура

За попередньою інформацією правоохоронців, окупанти застосували керовану авіабомбу нової модифікації — УМПБ-5Р. Ця реактивна бомба може долати відстань близько 130 км.

Прокурори та слідчі поліції документують воєнний злочин за статтею 438 Кримінального кодексу України.

Наслідки обстрілу / © Харківська обласна прокуратура

Це перше застосування керованої авіабомби по місту Лозова. Слідчі проводять експертизи для встановлення точної модифікації зброї та місця її запуску.

