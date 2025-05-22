Росія встановлює ядерні ракети на винищувачі: розвідка США попереджає про нову загрозу

Російські винищувачі. / © Associated Press

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Розвідка Міністерства оборони США (DIA) у новому звіті повідомила, що Росія розширює свій ядерний арсенал, включаючи розробку та інтеграцію ядерних ракет класу “повітря-повітря” для бойової авіації.

За даними американських фахівців, російське військове командування ухвалило рішення про оснащення винищувачів ядерними боєприпасами, що свідчить про повернення до практик часів Холодної війни.

Хоча подібні ракети були частиною озброєння СРСР, у сучасній Росії їхній статус досі залишався неясним.

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У звіті також згадується, що Москва активно використовує ядерну риторику у контексті війни проти України, хоча ймовірність фактичного застосування ядерної зброї вважається низькою — хіба що російська влада побачить загрозу існуванню власного режиму.

Крім того, в документі йдеться про можливе посилення програм зі створення хімічної та біологічної зброї.

Аналітики The War Zone припускають, що йдеться про модифікацію ракети Р-37М — наддальню ракету класу “повітря-повітря”, що здатна уражати цілі на відстані до 300 км. У експортному варіанті її дальність обмежується 200 км.

Цю ракету російські військові вже активно використовують на війні проти України, зокрема з винищувачів МіГ-31БМ, а також з літаків Су-35С, Су-30СМ2 і, ймовірно, Су-57. Вона має активну радіолокаційну головку самонаведення, що робить її особливо загрозливою зброєю для авіації противника.

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За оцінками українських військових, застосування Р-37М суттєво ускладнює роботу Повітряних сил України та обмежує можливості авіаційної підтримки на фронті.

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