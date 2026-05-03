Росія втягнула у війну проти України сотні громадян Перу: що їм обіцяли

Військовий ЗС РФ / © Associated Press

МЗС Перу почало повертати на батьківщину громадян, яких, за даними перуанських медіа, обманом заманили до Росії та відправили воювати проти України.

Про це пише російське опозиційне видання “Медуза” з посиланням на перуанські ЗМІ.

За останні два тижні додому вже повернулися 18 громадян Перу. У МЗС країни заявили, що це відбулося в межах заходів консульського захисту.

Ще один перуанець має повернутися 3 травня, а ще шестеро — 4 травня. Двоє громадян, які звернулися по допомогу до посольства Перу в Москві, поки очікують на репатріацію під захистом дипломатів.

На початку травня прокуратура Перу відкрила попереднє розслідування щодо можливої торгівлі людьми. Причиною стали сотні заяв громадян про зникнення їхніх родичів у Росії.

За даними юристів, перуанців заманювали до РФ обіцянками роботи в різних сферах, зокрема пов’язаних із військовими структурами. У запрошеннях ішлося про вакансії охоронців, інженерів, кухарів і таксистів, які нібито не передбачали служби на фронті.

Згодом людей, за словами адвокатів, змушували підписувати документи російською мовою, забирали в них документи, відправляли на коротке військове навчання, а потім — на війну проти України.

Адвокати, які представляють родичів зниклих громадян Перу, заявляють, що за такою схемою з жовтня 2025 року до Росії могли виїхати близько 600 перуанців. Щонайменше 13 громадян Перу вже загинули на російсько-українській війні.

Іноземці в армії РФ: що відомо

В Україні у полоні перебувають громадяни 48 країн, що воювали на боці російської армії. Серед них: Таджикистан, Узбекистан, Білорусь, Казахстан, Азербайджан, Непал, Киргизстан.

За словами генерала Дмитра Усова, динаміка потрапляння у полон іноземців, що воюють на боці РФ, зростає. Усов також додав, що наразі вдалося ідентифікувати понад 28 тисяч осіб, що долучилися до російської армії воювати проти України.

Раніше повідомлялось, що у Харківській області Сили оборони взяли в полон громадянина Іраку.

На Вовчанському напрямку військові 57-ї окремої мотопіхотної бригади взяли в полон найманця армії РФ з Кенії.

