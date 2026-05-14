Росія втрачає перевагу у війні: CNN заявив про зміну ситуації на фронті

Війна / © Associated Press

Після понад чотирьох років повномасштабної війни Україна вперше за тривалий час почала змінювати ситуацію на фронті на свою користь. Українські військові та західні аналітики заявляють, що Росія поступово втрачає перевагу, а ключову роль у цьому відіграють дрони та удари по логістиці окупантів.

Про це йдеться у матеріалі CNN.

Україна вперше відтіснила росіян

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), минулого місяця Україна звільнила більше територій, ніж Росія змогла захопити. Це сталося вперше від часу української операції в Курській області РФ у серпні 2024 року.

Попри те, що Росія все ще контролює майже 20% території України, аналітики вважають, що Київ наразі має тактичну перевагу.

Офіцер українського підрозділу безпілотних систем Lazar’s Group Кирило Бондаренко заявив CNN, що російські війська відчутно виснажені.

«Ми бачимо й відчуваємо, як змінюється настрій російських військових на передовій. Вони виснажені. Нам вдалося переломити перебіг подій», — сказав він.

Українські дрони б’ють по логістиці РФ

У CNN зазначають, що головною причиною змін на фронті стала перевага України у сфері безпілотників.

Якщо раніше основний акцент робився на ударах по передовій та атаках углиб Росії, то тепер українські сили активно знищують логістичні маршрути окупантів середньої дальності.

Аналітики ISW вважають, що це суттєво ускладнює постачання російської армії.

«Якщо російська логістика постійно перебуває під загрозою ударів дронів, це серйозно уповільнює та дезорганізовує їхню систему забезпечення», — пояснила представниця ISW Крістіна Гарвард.

Президент Володимир Зеленський раніше також заявляв, що удари по російських складах, штабах і системах ППО є одним із головних пріоритетів України.

Російські війська застрягли під Покровськом

За словами українських військових, фронт настільки насичений дронами, що російським силам стало значно важче просуватися вперед.

Особливо це помітно на Покровському напрямку. Після тривалих спроб російські війська змогли зайти до Покровська ще у грудні 2025 року, однак надалі просунутися не змогли.

Українські військові стверджують, що росіяни часто лише створюють ілюзію контролю над окремими позиціями.

«Росіяни постійно звітують командуванню, що захопили певні села, але насправді їх там немає. Ми постійно вибиваємо їх звідти», — заявив Бондаренко.

Втрати Росії зростають

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що лише в березні та квітні українські сили ліквідували близько 35 тисяч російських військових.

Західні чиновники оцінюють щомісячні втрати РФ у 30–35 тисяч осіб.

Водночас російські опозиційні медіа Mediazona та Meduza повідомили, що за чотири роки повномасштабної війни могло загинути до 352 тисяч російських військових.

Війна стає дедалі менш популярною у РФ

За оцінками аналітиків, росіяни дедалі більше відчувають наслідки війни. Економіка країни перебуває під тиском, а регулярні удари українських дронів по нафтових об’єктах і військовій інфраструктурі викликають занепокоєння серед населення.

Крім того, в Росії посилюється невдоволення через перебої з інтернетом і блокування популярних сервісів, зокрема Telegram, який активно використовувався військовими.

Україна все ще залишається обережною

Попри покращення ситуації на фронті українські військові не говорять про перелам у війні.

У матеріалі CNN зазначається, що весняна зелень може ускладнити роботу українських операторів дронів і дати більше можливостей російським диверсійним групам.

Водночас навіть за таких умов журналісти роблять висновок, що хоча саме зараз Україна, можливо, ще не перемагає, але Росія починає програвати значно більше.

