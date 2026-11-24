Армія РФ / © Associated Press

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Нові підрахунки свідчать, що за час повномасштабної війни проти України Росія могла втратити понад 700 тисяч військовослужбовців. Ця цифра суттєво перевищує попередні оцінки.

Про це повідомляє The New York Times.

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За інформацією видання, оцінку отримали російські опозиційні медіа Meduza та Mediazona. Журналісти дослідили базу даних Росстату, викрадену хакерами. У ній було зафіксовано 490 тисяч смертей російських військових.

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Однак ці відомості оновлювалися із багатомісячним запізненням і не охоплювали втрати за 2025 та 2026 роки. Щоб отримати актуальнішу картину, журналісти самостійно доповнили дані, застосувавши наукові методи прогнозування.

Водночас російська влада продовжує приховувати реальні масштаби втрат за допомогою цензури, пропаганди та репресій. Це дозволяє Кремлю не розкривати суспільству ціну війни та надалі залучати людей до війська.

Старший науковий співробітник Фонду Карнегі Майкл Кофман звернув увагу, що російська армія вже втрачає більше військових, ніж отримує через набір новобранців. Попри це, влада Росії продовжує шукати людей для поповнення війська.

За оцінкою експерта, нинішні темпи вербування поки дають змогу Москві компенсувати втрати та продовжувати бойові дії. Проте вони не забезпечують російській армії поліпшення ситуації на фронті.

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Кофман прогнозує поступове зниження ефективності такого поповнення: нові військовослужбовці дедалі менше впливатимуть на спроможність армії досягати результатів. Він також застеріг, що з часом у Кремля може виникнути дефіцит особового складу для штурмових операцій.

«У кінцевому підсумку Кремль може залишитися без достатньої кількості штурмової піхоти», — вважає експерт.

Раніше повідомлялося, що російська влада посилює заходи для приховування втрат у війні проти України — закриває бази даних, обмежує доступ до документів і переслідує людей, які збирають відомості про загиблих військовослужбовців.

Ми раніше інформували, що Росія зареєструвала загибель 11 335 іноземців, які брали участь у війні проти України.

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