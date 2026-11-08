Росія втрачає цілий полк за добу: ЗСУ встановили новий рекорд ліквідованих окупантів

ЗСУ встановили новий рекорд ліквідованих окупантів / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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Кінець жовтня та початок листопада 2026 року ознаменувалися для російських військових аномально високими втратами на війні в Україні. Сили оборони продовжують встановлювати рекорди кількості ліквідованих загарбників за добу.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

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Рекордний тиждень для Сил оборони: окупанти втрачають понад дві тисячі військових щодня

Початок листопада відзначився безпрецедентними втратами в лавах армії РФ. Як пишуть у Генштабі, йдеться про полк за добу.

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Перший тиждень листопада виявився найуспішнішим для українських військових за весь час повномасштабної війни за кількістю ліквідованих росіян.

У період з 1 по 7 листопада російські загарбники втратили 16 130 бійців, що стало новим абсолютним максимумом від початку вторгнення.

«Фактично, щодоби Сили оборони України знешкоджують особовий склад з якого можливо сформувати середньостатистичний російський мотострілецький полк», — пишуть у відомстві.

Статистика показує, що в середньому ЗСУ ліквідовують понад 2300 російських військових за добу. А це близько сотні ліквідованих та поранених окупантів на годину.

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Утім, російське командування не спішить змінювати людожерську тактику та продовжує відправляти людей на забій, наголосили у Генштабі.

Війна в Україні: останні новини

Нагадаємо, що Сили оборони України продовжують стримувати російський наступ і зривати плани ворога на різних ділянках фронту, зокрема на Сумському, Лиманському, Слов’янському, Добропільському та Запорізькому напрямках, де окупанти зазнають невдач через ефективні контратаки ЗСУ.

За даними Генштабу та ISW, найвищу концентрацію ворожих зусиль було зафіксовано на Костянтинівсько-Дружківському та Покровському напрямках, де загарбники здійснювали десятки штурмів за добу, але українські захисники успішно зупиняють атаки.

Водночас ворог продовжує масовано обстрілювати прифронтові регіони та атакувати цивільну інфраструктуру керованими авіабомбами, дронами-камікадзе й артилерією.

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