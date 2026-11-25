Втрати РФ / © Associated Press

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Російська армія втратила понад 20 тисяч чоловіків у боях за десять невеликих українських населених пунктів, де до повномасштабного вторгнення загалом проживали близько 12 тисяч людей. У семи селах кількість зафіксованих російських смертей перевищила чисельність довоєнного населення.

Про це йдеться в розслідуванні BBC, журналісти якої вивчили дані про загиблих росіян під час боїв за українські села та порівняли їх із довоєнною кількістю місцевих жителів.

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Скільки росіян загинули за невеликі українські села

Найбільша кількість смертей у перерахунку на одного довоєнного жителя припала на Андріївку поблизу Бахмута. До повномасштабної війни там мешкали лише 74 людини, тоді як у документах Росстату зафіксовано 1122 смерті російських чоловіків. Це понад 15 загиблих на одного жителя.

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За сусідню Кліщіївку, де до війни проживали 512 людей, Росія, за підрахунками журналістів, втратила 4071 чоловіка — майже у вісім разів більше, ніж становило населення села. Це найбільший показник серед усіх десяти досліджених населених пунктів.

При цьому значна частина втрат припала на період після того, як російське Міноборони вже оголосило про захоплення відповідних територій.

Зокрема, про окупацію Кліщіївки Москва заявила ще у травні 2024 року, однак упродовж 2025-го там зафіксували ще 1165 смертей російських чоловіків.

Не менш показовою виявилася ситуація в Тернах поблизу Лимана. До війни там мешкали 764 людини. Натомість Росстат зафіксував 3397 російських смертей, із яких 2372 припали на 2024 рік.

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Де втрати РФ перевищили кількість місцевого населення

Журналісти BBC встановили, що в семи із десяти проаналізованих населених пунктів російських смертей виявилося більше, ніж було жителів до війни.

Зокрема, такі цифри наводять у розслідуванні:

Андріївка, Донеччина: 74 жителі — 1122 смерті.

Кліщіївка, Донеччина: 512 жителів — 4071 смерть.

Терни, Донеччина: 764 жителі — 3397 смертей.

Роботине, Запоріжжя: 480 жителів — 1650 смертей.

Білогорівка, Луганщина: 945 жителів — 2525 смертей.

Кринки, Херсонщина: 991 житель — 2253 смерті.

Вербове, Запоріжжя: 1246 жителів — 1820 смертей.

Окремо журналісти дослідили бої за Юнаківку на Сумщині, Вільшану на Харківщині та Очеретине на Донеччині.

У Юнаківці, де до вторгнення проживала 1741 людина, в документах зафіксовано 1099 російських смертей.

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При цьому у вересні 2025 року Міноборони РФ відзвітувало про захоплення села. Однак у листопаді 2026-го російський військовий блогер Анатолій Радов визнав, що населений пункт повністю контролюють українські військові.

За його словами, через те, що російське командування вважало Юнаківку захопленою, військові РФ діяли там без підтримки артилерії та авіації.

У Вільшані дослідники нарахували 790 смертей за довоєнного населення близько 1500 осіб, а в Очеретиному — 1790 смертей за приблизно 3500 жителів.

Росія неодноразово оголошувала про захоплення одних і тих самих територій

Особливу увагу журналісти звернули на Білогорівку в Луганській області.

Ще у травні 2022 року російські війська зазнали там важких втрат під час спроб переправитися через Сіверський Донець. Згодом Москва неодноразово повідомляла про захоплення селища, хоча бої за нього тривали.

За даними BBC, понад 40% із 2525 зафіксованих російських смертей у Білогорівці припали на 2025 рік, коли російське командування вже звітувало про контроль над населеним пунктом.

Водночас у цьому підрахунку немає загиблих за 2022 рік, оскільки облік смертей на окупованих територіях тоді ще не був належним чином налагоджений.

Звідки BBC отримала інформацію про втрати РФ

Основою розслідування став масив із понад 11 мільйонів записів російських органів реєстрації актів цивільного стану про смерті за період від 2021 року до вересня 2026-го.

Дані журналістам передали білоруське хакерське угруповання «Кіберпартизани BY» та українська група Silent Crow після заявленого зламу Росстату.

Російське відомство підтвердило факт кібератаки, однак заперечило витік інформації. Водночас редакції, які отримали документи, перевірили їх за офіційною статистикою та реєстром спадкових справ і дійшли висновку, що дані справжні.

Для аналізу BBC відібрала записи про смерті чоловіків віком від 18 до 65 років, у яких місце смерті точно збігалося з назвою українського населеного пункту та відповідної адміністративної одиниці.

У дев'яти із десяти населених пунктів від 89% до 99% відібраних записів містили код «військові операції». Для Роботиного журналісти застосували ширший набір ознак, пов'язаних із бойовими діями, які були присутні у 98% записів.

При цьому дослідники наголошують: наведені цифри є мінімальною оцінкою, оскільки до підрахунку не потрапили документи з помилками в назвах, іншими варіантами написання або без точно зазначеного місця смерті.

Міністерство оборони Росії повних даних про втрати своєї армії не розкриває.

Таким чином, реальна кількість загиблих російських військових у боях за ці населені пункти може бути більшою, ніж встановили журналісти.

Втрати Росії у війні проти України: нові дані та спроби Кремля приховати загиблих

Нагадаємо, за даними The New York Times, втрати російської армії за час повномасштабного вторгнення могли перевищити 700 тисяч військовослужбовців. Журналісти Meduza та Mediazona проаналізували викрадену базу Росстату, в якій містилися відомості про 490 тисяч смертей російських військових, та доповнили їх статистичними оцінками.

Військовий аналітик Майкл Кофман попереджає, що Росії дедалі складніше компенсувати втрати новобранцями. Хоча нинішні темпи набору ще дозволяють продовжувати бойові дії, таке поповнення не забезпечує суттєвого посилення армії. На думку експерта, згодом Кремль може зіткнутися з нестачею штурмової піхоти.

Водночас, як повідомляє Politico, російська влада дедалі жорсткіше приховує масштаби втрат. ФСБ патрулює кладовища, доступ до статистики обмежують, а людей, які збирають інформацію про загиблих, переслідують. Зокрема, у Ярославлі чоловіка засудили до 14 років колонії у справі, пов'язаній із фотографуванням могил військових.

Останні офіційні дані про кількість загиблих Москва оприлюднила ще у вересні 2022 року. Тоді Міноборони РФ заявило про 5937 смертей. Відтоді Кремль фактично засекретив інформацію про свої військові втрати.

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