Росія втратила свою головну перевагу на фронті: Сибіга пояснив, що змінило перебіг війни

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга / © Facebook

Реклама

Росія роками вихвалялася своїм невичерпним людським ресурсом, закидаючи фронт нескінченними штурмами, проте зараз ця тактика дає серйозний збій. Головний козир Кремля розбився об українські інновації.

Про це заявив міністрс закордонних справ України Андрій Сибіга.

Дрони як абсолютний геймчейнджер

За словами міністра, російська жива сила більше не є вирішальною перевагою ворога. Ситуацію на фронті докорінно переламали українські безпілотники, які успішно працюють і домінують одразу в трьох стихіях: у повітрі, на воді та на суходолі.

Реклама

«Українські безпілотні технології — це game changer і фактор, який дає нам перевагу», — підкреслив Андрій Сибіга, відзначаючи роль сучасних розробок у протистоянні кількісній перевазі окупантів.

Візит до Брюсселя: санкції та ціна агресії

Паралельно з успіхами на полі бою, українська дипломатія продовжує активно працювати на міжнародній арені. Під час важливого візиту до Брюсселя, очільник МЗС провів низку зустрічей із європейськими колегами. Як зазначив Сибіга у дописі на своїй сторінці в X, він провів окремі перемовини з очільниками МЗС Швеції, Словенії, Латвії та Молдови.

Головною темою дискусій стала актуальна ситуація на фронті та подальші кроки для досягнення справедливого миру. Українська сторона чітко окреслила європейським партнерам план дій щодо посилення тиску на Росію.

Дипломати зосередилися на тому, як змусити Кремль заплатити ще вищу ціну за свою агресію. Йдеться про болючіші санкційні обмеження, збільшення оборонної підтримки для ЗСУ та ухвалення жорстких скоординованих рішень на рівні ЄС.

Реклама

Шлях до Євросоюзу

Окремим важливим блоком обговорень став рух України до повноправного членства в Європейському Союзі. Андрій Сибіга наголосив європейським дипломатам, що підтримка високого темпу розширення ЄС зараз критично необхідна.

За словами міністра, це питання стосується не лише самої України — воно безпосередньо впливає на силу, безпеку та довгострокову стабільність усієї Європи в умовах глобальних загроз.

Замість миру — понад 200 дронів: як Путін відповів на пропозицію України

Нагадаємо, Україна офіційно пропонувала Москві подовжити часткове перемир’я після 11 травня, проте кремлівський диктатор вкотре обрав шлях терору замість дипломатії. За словами Андрія Сибіги, російська армія цинічно відповіла на мирну ініціативу масованим нічним ударом: ворог випустив по наших містах понад 200 безпілотників, цілеспрямовано атакуючи цивільну інфраструктуру, включно з дитячим садком, унаслідок чого одна людина загинула та ще шестеро отримали поранення.

Очільник МЗС наголосив, що така систематична відмова від миру не повинна минутися Путіну даремно, і він має чітко усвідомити: далі ситуація для Кремля ставатиме тільки гіршою. Міністр закликав Європу активніше долучатися до мирного процесу паралельно зі США та вдарити по агресору ще сильнішим тиском — як через рішучі дії міжнародних партнерів, так і за допомогою нових ефективних українських «далекобійних санкцій».

Реклама

Новини партнерів