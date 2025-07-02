Росія втратила свої дрони ще до атаки: Буданов розкрив провал дивної операції біля Одеси

Кирило Буданов.

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Російська армія зазнала невдачі під час спроби атакувати українські об’єкти експериментальними морськими дронами.

Про це повідомив начальник ГУР МО України Кирило Буданов під час вручення нагород учасникам проєкту Magura.

За словами Буданова, інцидент стався на початку червня. Росіяни випустили нові моделі дронів, націлених на місто Південне в Одеській області. Однак усі апарати підірвались ще в територіальних водах РФ і навіть не наблизилися до українського узбережжя.

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“Вони не досягли результату. Всі дрони здетонували ще у їхніх водах. За нашими даними, метою був район міста Південне, однак спроба виявилася повністю провальною”, — зазначив Буданов.

Крім того начальник Головного управління розвідки Міноборони України прокоментував ситуацію на фронті. Буданов заявив, що загострення на фронті вже триває.